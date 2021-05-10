O dizilerin tek tek fişi çekildi! Hayranları yasa girdi! Final yapacak diziler listesi! 2021’de hangi diziler final yapıyor?

Final yapacak diziler listesi Bu sezon oldukça çetin bir reyting savaşı yaşandı. Yeni yayın hayatına başlayan bazı diziler reyting rekorları kırarak yıllardır devam eden dizileri tahtlarından ederken, bazıları ise birbirinden ünlü oyuncu kadrolarına rağmen ne yazık ki beklenen etkiyi yaratamadı. Peki 2021'de hangi diziler final yapıyor? 2021 yılında final yapacak, bitecek diziler listesi. Bu sezon hangi diziler final yapıyor? Menajerimi Ara dizisi de bu sezon yayın hayatına başlayan dizilerden biri oldu. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, gibi ünlü isimlerin yer aldığı Menajerimi ara dizisi, Magazin dünyasından tanıdığımız ünlülerin gündelik hayatını ve o herkesin merak ettiği ışıltılı hayatın perde arkasını gözler önüne seriyordu. İlk bölümleriyle büyük dikkat çeken Menajerimi ara dizisi ne yazık ki reyting sıralamasında alt basamaklara düştü.
Arıza neden final yaptı?
Yine Show TV ekranlarında yeni sezonda büyük umutlarla ekranlara gelmeye başlayan Arıza dizisi de beklenen izleme oranlarını yakalayamayan dizilerden biri oldu. Arıza dizisi reyting savaşına sadece 30 bölüm dayanabildi. Sezon sonunu bile göremeden 30. bölümüyle final yapan Arıza dizisi reyting kurbanı olan diziler arasındaki yerini aldı.
Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?
Menajerimi Ara dizisi de bu sezon yayın hayatına başlayan dizilerden biri oldu. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, gibi ünlü isimlerin yer aldığı Menajerimi ara dizisi, Magazin dünyasından tanıdığımız ünlülerin gündelik hayatını ve o herkesin merak ettiği ışıltılı hayatın perde arkasını gözler önüne seriyordu. İlk bölümleriyle büyük dikkat çeken Menajerimi ara dizisi ne yazık ki reyting sıralamasında alt basamaklara düştü. Bu düşüş ne yazık ki Menajerimi ara dizisinin sezon sonunda final yapmasına neden olacak.