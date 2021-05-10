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    • Magazin
    • 10.05.2021 09:41
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    • 10.05.2021 09:41
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    O dizilerin tek tek fişi çekildi! Hayranları yasa girdi! Final yapacak diziler listesi! 2021’de hangi diziler final yapıyor?

    Tek tek açıklandı! O dizilerin fişi çekildi. Sezon sonunda yanaşmasıyla beraber, , , , gibi tüm kanallardan her gün yeni bir final haberi gelmeye başladı. Kanallar bu yarıyılda beklenen reyting oranlarına ulaşamayan dizilerin fişini bir bir çekiyor. Özellikle de Show TV yeni sezona tamamen yenilenmiş bir yayın akışıyla başlayacak. Yine Show TV ekranlarında yeni sezonda büyük umutlarla ekranlara gelmeye başlayan dizisi de beklenen izleme oranlarını yakalayamayan dizilerden biri oldu. reyting savaşına sadece 30 bölüm dayanabildi. Sezon sonunu bile göremeden 30. bölümüyle final yapan Arıza dizisi reyting kurbanı olan diziler arasındaki yerini aldı.

    takvim.com.tr
    Final yapacak diziler listesi! 2021’de hangi diziler final yapıyor?

    Final yapacak diziler listesi Bu sezon oldukça çetin bir reyting savaşı yaşandı. Yeni yayın hayatına başlayan bazı diziler reyting rekorları kırarak yıllardır devam eden dizileri tahtlarından ederken, bazıları ise birbirinden ünlü oyuncu kadrolarına rağmen ne yazık ki beklenen etkiyi yaratamadı. Peki 2021'de hangi diziler final yapıyor? 2021 yılında final yapacak, bitecek diziler listesi. Bu sezon hangi diziler final yapıyor? Menajerimi Ara dizisi de bu sezon yayın hayatına başlayan dizilerden biri oldu. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, gibi ünlü isimlerin yer aldığı Menajerimi ara dizisi, Magazin dünyasından tanıdığımız ünlülerin gündelik hayatını ve o herkesin merak ettiği ışıltılı hayatın perde arkasını gözler önüne seriyordu. İlk bölümleriyle büyük dikkat çeken Menajerimi ara dizisi ne yazık ki reyting sıralamasında alt basamaklara düştü.

    Arıza neden final yaptı?

    Yine Show TV ekranlarında yeni sezonda büyük umutlarla ekranlara gelmeye başlayan Arıza dizisi de beklenen izleme oranlarını yakalayamayan dizilerden biri oldu. Arıza dizisi reyting savaşına sadece 30 bölüm dayanabildi. Sezon sonunu bile göremeden 30. bölümüyle final yapan Arıza dizisi reyting kurbanı olan diziler arasındaki yerini aldı.

    Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?

    Menajerimi Ara dizisi de bu sezon yayın hayatına başlayan dizilerden biri oldu. Başrollerinde Barış Falay, Canan Ergüder, Fatih Artman, gibi ünlü isimlerin yer aldığı Menajerimi ara dizisi, Magazin dünyasından tanıdığımız ünlülerin gündelik hayatını ve o herkesin merak ettiği ışıltılı hayatın perde arkasını gözler önüne seriyordu. İlk bölümleriyle büyük dikkat çeken Menajerimi ara dizisi ne yazık ki reyting sıralamasında alt basamaklara düştü. Bu düşüş ne yazık ki Menajerimi ara dizisinin sezon sonunda final yapmasına neden olacak.

        Hercai neden final yaptı

        ATV ekranlarında 3 sezon boyunca yayın hayatını sürdüren Hercai dizisi de sezon sonunu göremeden final yapan dizilerden biri oldu. Mardin'de yaşayan iki düşman aşiretinin torunları olan Miran ve Reyyan'ın imkansız aşkı üzerine kurulan hikayesiyle ilgi çeken ve 3 sezon boyunca reyting sıralamasında üst sıralarda yer alan Hercai dizisi, Miran ve Reyyan'ın evlenmesi ve bebeklerini kucaklarına almasıyla birlikte mutlu sonla bitti.

        Sefirin Kızı ne zaman final yapacak?

        Star TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Sefirin Kızı dizisinin final tarihi kesinleşti. Bu hafta yayınlanan 52. bölümüyle ekranlara veda edecek olan Sefirin Kızı dizisinin hayranları bu karara oldukça üzüldü. Ancak Sefirin Kızı dizisi, ünlü oyuncu Neslihan Atagül'ün dizinin oyuncu kadrosundan ayrıldıktan sora eski reyting oranlarına erişemedi. Diziye Nare karakterin yerine Mavi karakteriyle birlikte Tuba Büyüküstün dahil olsa da ne yazık ki dizi eski günlerini arar oldu. Ne yazık ki zamanında milyonları her hafta ekranları başına bağlayan Sefirin Kızı dizisi kesin olarak bu hafta ekranlara ve izleyenlerine veda ediyor.

        Hekimoğlu ne zaman final yapacak?

        Kanal D ekranlarının sevilen dizilerinden biri olan Hekimoğlu dizisinin de final yapacağı gelen haberler arasında. Dizinin izleyenleri bu habere oldukça üzülse de bu hafta 49. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizinin haftaya yani, 50. bölümle izleyenlerine veda edeceği öğrenildi. Sıra dışı doktor Ateş Hekimoğlu ve ekibinin, nadir görülen hastalıklara sahip insanların hayatlarını kurtardığı hikayesiyle ilgi gören Hekimoğlu da Türk televizyon tarihinin tozlu raflarına kaldırılacak.

            Ramo neden final yaptı?

            Kanal D'nin ilk bölümleriyle büyük sükse yaratan dizilerinden biri olan Ramo da ne yazık ki ekranlara veda etti. İlk sezonunda Covid-19 salgını ile karşılaşan ve henüz yayın hayatının başındayken erken sezon finali yapmak zorunda kalan Ramo dizisi, ikinci sezonunda gözünü yükseklere dikmişti. Adana'da başlayan hikaye, İstanbul'a taşındı. Ramo artık Adana'nın toprak ağalarıyla eğil, masada ülkeyi yöneten büyük patronlarla savaşacaktır. Ancak televizyon izleyicileri daha fazla mafya dizisi görmek istememiş olacak ki, Ramo'nun bu yeni hikayesi planlanın aksine reytingleri yükseltmek yerine düşürdü. Ramo dizisi 40. bölümüyle ekranlara veda etti.

            Baraj ne zaman final yapacak?

            Baraj dizisi de geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisine sunulan ve Covid-19 salgını nedeniyle erken sezon finali yapmak zorunda kalan dizilerden biri oldu. Baraj dizisi 11 Mayıs 2021 Salı günü 39. bölüm ile final yapacak. Baraj dizisinin de yeni sezonda düşen reytingleri yeniden canlandırmak için senaryoda radikal değişikliklere gidildi. Ancak dizi yine de tatmin edici reytingler alamadı.

            Çukur ne zaman final yapacak?

            Show TV'nin fenomen dizilerinden biri olan Çukur'da bu sezon izleyenlerine veda edecek dizilerden biri oldu. Sezon başında duyurulan final kararı Çukur hayranlarını oldukça üzmüştü. Ancak Çukur senaristleri, bu sezon tam da final sezonuna yakışır şekilde izleyenleri televizyonları başına kilitleyecek sahnelere yer veriyor.

                Kuzey Yıldızı İlk Aşk ne zaman final yapacak?

                Yine Show TV'nin eğlenceli dizilerinden biri olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi de bu sezon final yapacak olan dizilerden. Henüz dizinin ne zaman final yapacağına dair bir resmi açıklama yapılmasa da, Kuzey ve Yıldız'ın birbirlerine olan aşkı ancak bir o kadar da kuvvetli inatları yüzünden başından geçen komik olayları konu alan dizide, dizinin temel konusu olan Kuzey ve Yıldız'ın inatları kırıldı. Kuzey ve Yıldız evlendi ve hatta bebekleri bile oldu. Dolayısıyla dizinin bu sezon final yapacağı kesin.

                Seni Çok Bekledim neden final yaptı?

                Star TV'nin bu sezon en çok izlenen dizilerden biri olmasını beklediği Seni Çok Bekledim dizisi ne yazık ki bunu başaramadı. Senaryosunu kaleme alan Özcan Deniz'in aynı zamanda başrolünde oynadığı ve Sen Anlat Karadeniz dizisiyle kariyerinin zirvesine çıkan İrem Helvacıoğlu'nun da başrolünde oynadığı Seni Çok Bekledim dizisi bu etkiyi yaratamadı. Seni Çok Bekledim dizisi neredeyse başladığı gibi bitti ve sadece 13 bölüm ekranlara geldi.

                Alev Alev ne zaman final yapacak?

                Show TV ekranlarının bu sezon yayın hayatına başlayan Alev Alev dizisi perşembe akşamları ekranlara geliyor. Oyuncu kadrosunda barındırdığı, Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz, Hazar Ergüçlü gibi birbirinden ünlü isimlerle dikkat çeken Alev Alev dizisi, ilk bölümlerde yakaladığı izleyici kitlesini ne yazık ki elinde tutmayı başaramadı. Her geçen bölümde daha da düşen reytingler, Alev Alev dizisi için tehlike çanlarının çaldığının göstergesiydi. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir zamanda Alev Alev dizisi izleyenlerine veda edecek.

                    2021'de Final Yapacak Diziler Listesi

                    Alev Alev
                    Arıza
                    Menajerimi Ara
                    Hercai
                    Sefirin Kızı
                    Hekimoğlu
                    Ramo
                    Kefaret
                    Baraj
                    Çukur
                    Kuzey Yıldızı İlk Aşk
                    Seni Çok Bekledim
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