Tipi'nin vedasının ardından Hızır Çakırbeyli'nin ailesi ve dostlarını koruma altına aldığı bölümde Rıdvan ve Volkan açık aramak için uğraşsa da hiçbir şey yapamadı. Ancak Ömür'ün İlyas'ın üzerine gelmesi ortalığı karıştırdı. Bu gelişmeyle İlyas'ın Pınar ile Ömür'ü aldattığını düşünen Haşmet Façalı herkesin içerisinde İlyas'a kafa attı. Ancak Pınar'ın Ankara'dan gelmesiyle gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Volkan'ın gelmesinin ardından oyunun dışına itilen İshak ise Yaman aracılığıyla Hızır ile anlaştı. Yaman'ın mekanına yapılan saldırı bu sayede bertaraf edildi. İzleyicilerin heyecanla beklediği EDHO 194. bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.
BİZ KİMSEYE KÖPEKLİK YAPMAYIZ
"Git o Cevdet ağabeyine söyle. Yavuz'un tarafı belli. Biz bu saatten sonra kimseye köpeklik yapmayız. Bir soru sordun, cevap verdim. Senin yorum yapmaya yetkin yok." sözleriyle Volkan'a posta koyduğu sahne Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan yaratan sahnelerden oldu.
İSHAK VE HIZIR ANLAŞMASI
Yaman ve İshak arasında yapılan yeni ittifak Hızır Reis'in masasına gitti. İshak ve Hızır Çakırbeyli bir anlaşma yaparak Cevdet, Volkan ve ekibini yok etmek üzere mutabık kaldı.
"NAMINI KAYBEDERSEN, HER ŞEYİNİ KAYBEDERSİN"
Hızır Çakırbeyli, kadim dostu Tipi'nin ölümüyle tüm ailesini koruma altına alır. Dostlarının desteğiyle düşmanına darbe vurmaya hazırlanan Hızır Çakırbeyli, bir yandan da kardeşi İlyas yüzünden güç kaybeder.