Tipi'nin vedasının ardından Hızır Çakırbeyli'nin ailesi ve dostlarını koruma altına aldığı bölümde Rıdvan ve Volkan açık aramak için uğraşsa da hiçbir şey yapamadı. Ancak Ömür'ün İlyas'ın üzerine gelmesi ortalığı karıştırdı. Bu gelişmeyle İlyas'ın Pınar ile Ömür'ü aldattığını düşünen Haşmet Façalı herkesin içerisinde İlyas'a kafa attı. Ancak Pınar'ın Ankara'dan gelmesiyle gerçekler birer birer ortaya çıkmaya başladı. Volkan'ın gelmesinin ardından oyunun dışına itilen İshak ise Yaman aracılığıyla Hızır ile anlaştı. Yaman'ın mekanına yapılan saldırı bu sayede bertaraf edildi. İzleyicilerin heyecanla beklediği EDHO 194. bölüm fragmanı henüz aktarılmadı.

BİZ KİMSEYE KÖPEKLİK YAPMAYIZ

"Git o Cevdet ağabeyine söyle. Yavuz'un tarafı belli. Biz bu saatten sonra kimseye köpeklik yapmayız. Bir soru sordun, cevap verdim. Senin yorum yapmaya yetkin yok." sözleriyle Volkan'a posta koyduğu sahne Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da heyecan yaratan sahnelerden oldu.