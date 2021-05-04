Canlı yayına katılan Nazlı Hanım'ın dış görünümündeki değişim dikkat çekerken anne Ayşe Hanım kızı gelir gelmez "Sana yazıklar olsun" diyerek sitem etti. Ayşe Hanım, şöyle konuştu: "Sana yazıklar olsun, sana eyvahlar olsun. Sen çöpten yemek yerken biz seni bulduk sahip çıktık madem bundan da ayrılacaktın niye başka yere gittin benim yanıma gelmen lazımdı"