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    • 03.05.2021 23:33
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    Herkesin aklı onda! 'nın gazeteci Nergis'i hakkındaki o gerçek şaşırttı! Güzel oyuncu meğerse...

    'nın gazeteci Nergis'i herkesi şaşkına çevirdi. atv ekranlarında seyirci ile buluşan Akıncı sıra dışı hikayesiyle seyircinin beğenisini topladı. Akıncı dizisinde Nergis karakterine hayat veren güzel oyuncu Büşra Develi başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. Adından sıkça söz ettiren Büşra Develi'nin özel hayatı da merak konusu oldu. İşte Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi hakkında daha önce duymadığınız o bilgiler...

    Akıncı'nın Nergis'i şaşırttı!

    Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi herkesi şaşkına çevirdi.

    Milyonların kanalı atv ekranlarında seyirci ile buluşan Akıncı sıra dışı hikayesiyle seyircinin beğenisini topladı.

    Akıncı dizisinde Nergis karakterine hayat veren güzel oyuncu Büşra Develi başarısıyla dikkatleri üzerine çekti.

    Dizide başrolü paylaştığı başarılı oyuncu Şükrü Özyıldız ile yakaladıkları uyumla ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Büşra Develi'nin özel hayatı da merak konusu oldu.

    Hayranları güzel oyuncu hakkındaki bilgileri merak ederken ortaya çıkanlar ise duyanları şaşkına çevirdi.

    İşte Akıncı'nın gazeteci Nergis'i Büşra Develi hakkında daha önce duymadığınız o bilgiler...

    BÜŞRA DEVELİ KİMDİR?
    Büşra Develi, 25 Ağustos 1993 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. Dört kız kardeşlerdir. İlk okul eğitimini İzmit'te alan Büşra Develi ardından ailesi ile birlikte Antalya'ya taşınmıştır. Orta öğrenim ve lise eğitimlerini Antalya'da tamamlamış daha sonra hayalini kurduğu meslek olan oyunculuk için İstanbul'a taşınmıştır.

        Lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı bölümünde almaya başlamıştır. Bu dönemde bazı dizilerde rol almaya başlamıştır. Hem dizi çekimleri hem okulu bir arada götüremeyen Büşra Develi okulunu dondurmak zorunda kalmıştır. Büşra Develi, 2015 yılında İlyas Yalçıntaş'ın incir şarkısının klibinde rol almıştır.

        Ardından 2015 yılında Cem Karcı yönetmenliğindeki Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Bensu Soral, Şükrü Özyıldız, Burak Deniz, Melisa Şenolsun, Beste Kökdemir, Dilan Çiçek Deniz gibi isimlerle birlikte rol almıştır.

        Büşra Develi, 182 cm boyu ve 55 kilo olması ile fiziğini de ön plana çıkarmış ve başarılı oyunculuğu ile de dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştır.

        2017 yılında, yapımını Ay Yapımın üstlendiği Azra Kohen'in Fi, Çi, Pi, adlı kitap dizisinden televizyon dizisine uyarlanarak Puhu TV üzerinden yayınlanan Fi dizisinde rol almaya başlamıştır. Başrollerini Serenay Sarıkaya, Ozan Güven, Mehmet Günsür ve Berrak Tüüznataç'ın paylaştığı dizide Büşra Develi de Bilge karakteri ile başroller arasında yer almaktadır.

            Büşra Develi, 2017 yılında yönetmenliğini Can Ulkay'ın senaristliğini Yiğit Güralp'in yaptığı Türkiye ve Güney Kore ortak yapımı savaş filmi olan "Ayla" adlı yapımda Ast Subay Süleyman'ın gençliğini canlandıran İsmail Hacıoğlu ile birlikte rol almıştır.

            ROL ALDIĞI FİLMLER
            2017 Ayla Nimet Yardımcı Karakter
            2017 Bitmiş Aşklar Müzesi Kısa Film-başrol
            2018 Hadi Be Oğlum Başrol
            2018 Arada Lara Başrol

            BÜŞRA DEVELİ'NİN ROL ALDIĞI DİZİLER
            2015 Tatlı Küçük Yalancılar Selin Başrol
            2016 Tatlı İntikamlar Rüzgar Yardımcı Karakter
            2018 Mehmed: Bir Cihan Fatihi Eleni Ana Karakter

            BÜŞRA DEVELİ'NİN ROL ALDIĞI İNTERNET DİZİSİ
            2017-2018 Fi Kara Bilge Ana Karakter

            AKINCI DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?
            Türk televizyonlarına farklı bir soluk getiren Akıncı'nın konusu, şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesidir. Bol aksiyon sahnelerinin yanında hayatın içinden birçok konu da işleniyor.

                AKINCI DİZİSİNİN OYUNCULARI
                Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.
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                Haberler Magazin Herkesin aklı onda! Akıncı'nın gazeteci Nergis'i hakkındaki o gerçek şaşırttı! Güzel oyuncu Büşra Develi meğerse...