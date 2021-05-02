Kuruluş Osman'da heyecan giderek artarken ağabeyi Savcı Bey'in şehadetinden sonra intikam için ant içen Osman Bey düşmanlarını tek tek yok etmek için hamlesini yapacak. Kuruluş Osman 57. bölüm fragmanında heyecan yine artıyor. ATV'nin popüler projesi Kuruluş Osman'da içleri sızım sızım sızlatan bir hadise vuku buldu. Şehitlik mertebesine erişen Savcı'nın ağzından dökülen son kelimeler yürekleri paramparça etti. Kuruluş Osman 56.son bölümde, Görkem Kanbolat'ın üstlendiği Savcı karakteri olay örgüsü icabı ruhunu teslim etti. Kuruluş Osman 57. bölümüyle 6 Mayıs Çarşamba akşamı saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyici karşısında olacak.
KURULUŞ OSMAN 57.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın kaleme aldığı, genel yönetmenliğini Metin Günay'ın üstlendiği, hem zengin oyuncu kadrosu hem de etkileyici senaryosu ve başarılı prodüksiyonu ile gerilim tufanı estirerek her hafta birincilik tahtını hiçbir rakibine kaptırmayan Kuruluş Osman 57.bölüm fragmanı yayınlandı.
KURULUŞ OSMAN 57.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diriliş Ertuğrul yapımıyla ülkemizde ve dünyanın çeşitli ülkelerinde adını duyuran Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığında yer aldığı, yönetmenlik koltuğunda da Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram'ın oturduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler çıkaran Kuruluş Osman 57.bölümüyle 5 Mayıs Çarşamba tarihinde saat 20:00'da akıllardan silinmeyecek olaylarıyla dizi severlerin huzuruna geçecek.