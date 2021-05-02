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    • Magazin
    • 02.05.2021 11:27
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    • 02.05.2021 11:27
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    'da korkunç olay! İzleyicileri şoke etti! Ölüm haberi geldi! .bölüm fragmanı izle

    3. sezon finaline adım adım yaklaşan 'da heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor. . bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ederken 'in karşısına çıkan ismin kim olduğu izleyiciler tarafından heyecan yaratan bir olay olarak karşımıza çıktı. Akıllara ise "Kepaze oyunu başına mı patlıyor?" sorusu gelirken bu ismin Sevda, ya da olduğu tahmin ediliyor. Yapımcığını ve ’ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise ’nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 95.bölümüyle 6 Mayıs Perşembe tarihinde saat 20:00’da ekranlarında olacak.

    takvim.com.tr
    Ta en başından beri hikayedeydi sonu feci olacak! Çukurova'da ardı ardına ayrılıklar!

    Bir Zamanlar Çukurova'da Ümit ve Fikret'in, Züleyha ile Demir'e kurduğu yeni tuzak herkesi şok ederken bölümün final sahnesinde yaşanan olay merak uyandırdı. ATV'nin ilgi gören projesi Bir Zamanlar Çukurova'da Züleyha ölümün eşiğinden kıl payı dönmüştür. Apar topar hastaneye sevk edilen Züleyha'yı bekleyen kötü bir sürpriz vardır. Bir Zamanlar Çukurova'da ağır kazadan sağ salim kurtulan Züleyha'nın karnında taşıdığı bebeği için tüm umutlar tükendi. Ümit ve Fikret kurdukları planlara bir yenisini ekleyerek Demir ile Züleyha'nın mutluluğunu bozmak için hareket etti. Bununla da yetinmeyerek bu oyuna Sevda'yı da dahil ettiler. Ümit'in çektiği fotoğrafların ardından karşısına kimin çıktığı merak ediliyor. İzleyiciler şimdi Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı için geri sayıma başladı.


    Bir Zamanlar Çukurova 95.Bölüm Ne Zaman Başlayacak?

    Yapımcığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 95.bölümüyle 6 Mayıs Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

    Bir Zamanlar Çukurova Son Bölümde Neler Yaşandı?

    Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!

    Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.

    Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.

        Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur. Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler. Ümit, Demir'den vazgeçmeye niyetli değildir. Zaman içinde bu tutkusu daha tehlikeli bir hal alacaktır. Hastanede bulduğu bir zarf ile yeniden Sevda ve Ümit arasında bir bağ olduğuna inanan Şermin, buna kimseyi inandıramaz. Ancak Lütfiye'yle de bunu konuşunca, artık Lütfiye ve Fekeli, Fikret'in kurduğu oyunu ortaya çıkarmaya karar verirler. Ancak bilmedikleri bir şey vardır: Kavuştuğu kızını tekrar kaybetmek istemeyen Sevda'da oyuna dahil olmuştur!

        Züleyha, ölümden döner, tedavisini tamamlayıp evine ve çocuklarına kavuşur. Demir ile kaybettikleri bebeğin acısını kalplerine gömüp birbirlerine daha da yakınlaşırlar. Ama sevdalarının geçeceği sınavlar henüz bitmemiştir! Geçmişleri, şimdi geleceklerini de gölgeleyecektir! Ve Çukurova'da sınırsız aşklar, yeniden ölümüne kavgaları başlatacaktır!

        ÜNLÜ OYUNCU VEDA MI EDİYOR?

        Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.

        Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.

        Ardından diziye sonradan Behice karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu veda etti.

        Behice karakterinin intihar etmesiyle dizideki hikayesi sona erdi.

            MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

            Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

            Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' eğitimi almıştır.

            Melike İpek Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı.

            Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteriyle devam etmektedir.
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            Haberler Magazin Bir Zamanlar Çukurova'da korkunç olay! İzleyicileri şoke etti! Ölüm haberi geldi! Bir Zamanlar Çukurova 95.bölüm fragmanı izle