Yaman'ın İshak'a "Senin yaptığın atar bize mutluluk katar!" sözleriyle tepki gösterdiği ve yalnız kaldığını ima ederek ortak olma teklifini sunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın can dostu Tipi'nin vedası yürekleri yerle yeksan etti. Vefat eden eşi Gönül'e kavuşmak isteyen Tipi, Sezai'nin onu Rıdvanlara satması üzerine mezarlıkta tuzağa düştü ve Macit'in oğlu tarafından vuruldu. Tipi'nin Gönül'ün mezarı başında veda ettiği anlar gözyaşlarına neden olurken Hızır Çakırbeyli ve dostlarının gelecek bölümde Tipi'nin intikamını almak için harekete geçeceği ve gözlerini karartıp önüne gelen herkesten bunun hesabını soracağı tahmin ediliyor. EDHO 193. bölüm fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı.

"HOŞÇA KAL KOCA YÜREKLİ DADAŞ!"

Tipi'nin vedasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı efsane karaktere "Hoşça kal koca yürekli dadaş!" diyerek veda etti. Hep istediği gibi Gönül'ün mezarı başında hayata veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu. Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti.