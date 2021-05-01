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    • Magazin
    • 01.05.2021 09:31
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    • 01.05.2021 09:31
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    Senin yaptığın atar bize mutluluk katar! : Sıtkı sıyrılacak öcünü aniden alıyor

    Duyguların arşa çıktığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi'nin ölümü başta Hızır ve Emine olmak üzere herkesi yıkarken intikam sesleri yükselecek. Savaş Özdemir tarafından canlandırılan Tipi'nin vedası tüm izleyicileri kahreden olaylardan birisi oldu. Rıdvan'ın Macit'in oğlu ve Volkan ile yaptığı plan neticesinde Tipi'nin Gönül'ün mezarlığının başında öldürülmesi Rıdvan ve Hızır arasındaki savaşı farklı bir boyuta taşıyacak. Can kardeşinin ölümünü hazmedemeyen Hızır Çakırbeyli başta Rıdvan olmak üzere bunun hesabını herkesten sormak için harekete geçecek. nı heyecanla bekleyen izleyiciler Hızır'ın intikam için ne yapacağını merak ediyor.

    takvim.com.tr
    EDHO 193. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Yaman'ın İshak'a "Senin yaptığın atar bize mutluluk katar!" sözleriyle tepki gösterdiği ve yalnız kaldığını ima ederek ortak olma teklifini sunduğu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hızır'ın can dostu Tipi'nin vedası yürekleri yerle yeksan etti. Vefat eden eşi Gönül'e kavuşmak isteyen Tipi, Sezai'nin onu Rıdvanlara satması üzerine mezarlıkta tuzağa düştü ve Macit'in oğlu tarafından vuruldu. Tipi'nin Gönül'ün mezarı başında veda ettiği anlar gözyaşlarına neden olurken Hızır Çakırbeyli ve dostlarının gelecek bölümde Tipi'nin intikamını almak için harekete geçeceği ve gözlerini karartıp önüne gelen herkesten bunun hesabını soracağı tahmin ediliyor. EDHO 193. bölüm fragmanı henüz izleyici karşısına çıkmadı.

    "HOŞÇA KAL KOCA YÜREKLİ DADAŞ!"

    Tipi'nin vedasının ardından sosyal medyada binlerce kullanıcı efsane karaktere "Hoşça kal koca yürekli dadaş!" diyerek veda etti. Hep istediği gibi Gönül'ün mezarı başında hayata veda eden Tipi karakterinin ayrılığı izleyicileri sarsan gelişmelerden oldu. Rıdvan, Volkan ve Macit'in oğlunun Sezai aracılığıyla kurduğu plan neticesinde Tipi bile bile ölüme gitti.

    VEDASI ÇOK KONUŞULDU

    Altı sezondur dizinin hikayesinde yer alan ünlü oyuncu Savaş Özdemir'in vedasıyla ilgili sosyal medyada pek çok yorum yapıldı.

    TİPİ'NİN ACI VEDASI

    Hızır Çakırbeyli, Tuncay'ı infaz ettikten sonra hedefine Rıdvan ve çetesini koyar. Düşmanını tanımak için ayağına giden Hızır Çakırbeyli, savaş çanları çalan Rıdvan'a 24 saat süre verir.

        SAVAŞIN FİTİLİNİ ATEŞLEDİ

        Yapılan görüşmede Tipi'yi kızdırmak için merhum eşi Gönül'e iftira atan Macit ise yaptığı hatayı hayatıyla öder. Tipi'nin Macit'i infaz etmesi savaşın fitilini ateşler.

        DÜŞMANINI HAFİFE ALMADI

        Tuncay ve ekibinin yaptığı hataya düşmeyen Rıdvan, Hızır Çakırbeyli ve dostlarını hafife almaz ve gerekli bağlantıları önceden kurar.

        Kardeşi Macit'in intikamını almak için gözünü karartan Rıdvan, hedefine Tipi'yi koyar. Hızır Çakırbeyli ise Tuncay'dan sonra daha büyük bir düşmanla karşı karşıya kaldığının farkındadır.

            Hızır Çakırbeyli'nin vereceği bu savaşta en büyük desteği ise yeğeni Alpaslan ve eski düşmanı Yaman Korkmaz olur.

            İlyas ve Ömür Çakırbeyli arasındaki gerilim gün geçtikçe artmaya devam eder. Eşinin hayatından endişe ettiği için işlerden elini çekmesini isteyen Ömür, İlyas Çakırbeyli'yi köşeye sıkıştırır ve ağzından boşanma kelimeleri dökülür.

            Eşinin her zaman desteğini isteyen İlyas Çakırbeyli, aradığını bulamaz. Ömür'ün İlyas Çakırbeyli'ye karşı bu tavrı Pınar'ın işine gelir.

                Karı koca arasındaki gerilimden rahatsız olan Hızır Çakırbeyli ise olaya müdahale etmek ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu hamlesi İlyas'ın evi terk etmesini engelleyemez.
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                Haberler Magazin Senin yaptığın atar bize mutluluk katar! EDHO 193. bölüm fragmanı: Sıtkı sıyrılacak öcünü aniden alıyor