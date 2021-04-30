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    • Magazin
    • 30.04.2021 07:41
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    • 30.04.2021 07:41
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    Faka bastı dediği an eline düşüyor! : Kepaze oyunu başına patlayacak

    Adeta her bölümüyle izleyicilerini mest eden 'da Ümit ve Fikret'in, Züleyha ile Demir'e kurduğu yeni tuzak herkesi şok ederken bölümün final sahnesinde yaşanan olay merak uyandırdı. Züleyha ile Fikret'in fotoğrafını çeken Ümit karşısındaki kişiyi görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı. Ümit ve Fikret kurdukları planlara bir yenisini ekleyerek Demir ile Züleyha'nın mutluluğunu bozmak için hareket etti. Bununla da yetinmeyerek bu oyuna Sevda'yı da dahil ettiler. Ümit'in çektiği fotoğrafların ardından karşısına kimin çıktığı merak ediliyor. İzleyiciler şimdi için geri sayıma başladı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Faka bastı dediği an eline düşecek! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ederken Ümit'in karşısına çıkan ismin kim olduğu izleyiciler tarafından heyecan yaratan bir olay olarak karşımıza çıktı. Akıllara ise "Kepaze oyunu başına mı patlıyor?" sorusu gelirken bu ismin Sevda, Fekeli ya da Demir olduğu tahmin ediliyor. Demir'in "Nasıl oluyor da bir aşk bunca zaman devam edebiliyor" sözleri karşılığında "Züleyha'nın sana olan sevgisinden şüphe mi ediyorsun yoksa?" şeklinde cevap verdiği bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisine aktarılmadı.

    ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!

    Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!

    KAZA MI? CİNAYET TEŞEBBÜSÜ MÜ?

    Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.

    FİKRET İLE ARTIK CAN DÜŞMANLAR

    Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.

        SEVDA VE ÜMİT NE YAPACAK?

        Sevda ve Ümit, geçmişin yaralarını sarmak için buluşurlar. Yaşananları konuşurlar. Henüz kimse ikisinin anne kız olduğunu bilmiyordur.

        Bir süre daha böyle kalmasına karar verirler. Ümit, Demir'den vazgeçmeye niyetli değildir. Zaman içinde bu tutkusu daha tehlikeli bir hal alacaktır.

        ŞERMİN SEVDA'NIN SIRRININ PEŞİNDE AMA HALA KİMSEYİ İNANDIRAMIYOR

        Hastanede bulduğu bir zarf ile yeniden Sevda ve Ümit arasında bir bağ olduğuna inanan Şermin, buna kimseyi inandıramaz. Ancak Lütfiye'yle de bunu konuşunca, artık Lütfiye ve Fekeli, Fikret'in kurduğu oyunu ortaya çıkarmaya karar verirler. Ancak bilmedikleri bir şey vardır: Kavuştuğu kızını tekrar kaybetmek istemeyen Sevda'da oyuna dahil olmuştur!

            AŞKIN SINIRSIZ OLDUĞU TOPRAKLARDA, AŞKIN SINAVLARI DA SINIR TANIMIYOR!

            Züleyha, ölümden döner, tedavisini tamamlayıp evine ve çocuklarına kavuşur. Demir ile kaybettikleri bebeğin acısını kalplerine gömüp birbirlerine daha da yakınlaşırlar.

            Ama sevdalarının geçeceği sınavlar henüz bitmemiştir! Geçmişleri, şimdi geleceklerini de gölgeleyecektir! Ve Çukurova'da sınırsız aşklar, yeniden ölümüne kavgaları başlatacaktır!
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            Haberler Magazin Faka bastı dediği an eline düşüyor! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı: Kepaze oyunu başına patlayacak