Faka bastı dediği an eline düşecek! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ederken Ümit'in karşısına çıkan ismin kim olduğu izleyiciler tarafından heyecan yaratan bir olay olarak karşımıza çıktı. Akıllara ise "Kepaze oyunu başına mı patlıyor?" sorusu gelirken bu ismin Sevda, Fekeli ya da Demir olduğu tahmin ediliyor. Demir'in "Nasıl oluyor da bir aşk bunca zaman devam edebiliyor" sözleri karşılığında "Züleyha'nın sana olan sevgisinden şüphe mi ediyorsun yoksa?" şeklinde cevap verdiği bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisine aktarılmadı.

ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!

Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!