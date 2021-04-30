Faka bastı dediği an eline düşecek! Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı için heyecanlı bekleyiş devam ederken Ümit'in karşısına çıkan ismin kim olduğu izleyiciler tarafından heyecan yaratan bir olay olarak karşımıza çıktı. Akıllara ise "Kepaze oyunu başına mı patlıyor?" sorusu gelirken bu ismin Sevda, Fekeli ya da Demir olduğu tahmin ediliyor. Demir'in "Nasıl oluyor da bir aşk bunca zaman devam edebiliyor" sözleri karşılığında "Züleyha'nın sana olan sevgisinden şüphe mi ediyorsun yoksa?" şeklinde cevap verdiği bölümün ardından Bir Zamanlar Çukurova 95. bölüm fragmanı için bekleyiş sürüyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisine aktarılmadı.
ZÜLEYHA ÖLÜM KALIM SAVAŞINDA!
Yolda kaza yapanın Züleyha olduğunu görünce şaşıran Ümit, arkasını dönüp gitmek ister ama o sırada gelen başka otomobiller de olunca, vicdanına yenik düşerek Züleyha'yı ölüme terk etmek yerine kurtarır. Züleyha hastaneye yetiştirilir ama durumu ağırdır ve maalesef bebeğini kaybeder!
KAZA MI? CİNAYET TEŞEBBÜSÜ MÜ?
Lütfiye, Fekeli'ye Fikret ve Müjgan hakkındaki fikrini sorar. Fekeli de aşka saygısının sonsuz olduğunu ama Fikret hakkında şüpheleri olduğunu anlatır. Ümit ile ilişkisini ve Bahtiyar'ın da Adana'ya gelişindeki tuhaflığı konuşurlarken, Züleyha'nın kaza haberi gelir. Fekeli, tam da şüphelerinin üstüne gelen haber ile olayı soruşturmaya başlar.
FİKRET İLE ARTIK CAN DÜŞMANLAR
Sabah evden bebek haberinin sevinci ile çıkan Demir, değirmeni almak üzere gider. Tam da sevinçli haberin kutlamasını yaparken, Züleyha'nın haberini alır. Hastaneye adeta uçarak yetişen Demir için de tek şüpheli Fikret'tir! Önünde jandarmanın bile duramayacağı bir sinir ile eline silahını alır.