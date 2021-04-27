Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisininde bu akşam yaşanacak olaylar şok etkisi yaratacak. Rıdvan'ı kardeşi Macit'i boğarak öldüren Tipi düşmanlarının bir numaralı hedefi haline gelecek. Rıdvan'ın peşinde olduğu Tipi'nin vurulması herkesi şok ederken gözler ölüp ölmeyeceğine çevrildi. Peki, EDHO Tipi ölecek mi? Tipi öldü mü? Savaş Özdemir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? İşte merak edilenler...

EDHO TİPİ ÖLDÜ MÜ?

EDHO Tipi öldü mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Savaş Özdemir'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.