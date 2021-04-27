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    • Magazin
    • 27.04.2021 12:34
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    • 27.04.2021 12:37
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    EDHO Tipi ölecek mi? Tipi öldü mü? Savaş Özdemir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı?

    Salı günleri büyük bir heyecanla takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu akşam heyecan dolu gelişmeler ardı sıra yaşanacak. Geçen hafta Gönül'e hakaret eden Rıdvan'ın kardeşi Macit'in evine giren Tipi onu boğarak öldürmüştü. Rıdvan yeni bölümde Tipi'yi ele geçirmek için harekete geçiyor ve Çakırbeylilere haber gönderiyor. Tipi'nin vurulduğu sahne herkesi şok etti. Peki, EDHO Tipi ölecek mi? Tipi öldü mü? Savaş Özdemir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? İşte detaylar...

    Savaş Özdemir EDHO'dan ayrılacak mı?

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisininde bu akşam yaşanacak olaylar şok etkisi yaratacak. Rıdvan'ı kardeşi Macit'i boğarak öldüren Tipi düşmanlarının bir numaralı hedefi haline gelecek. Rıdvan'ın peşinde olduğu Tipi'nin vurulması herkesi şok ederken gözler ölüp ölmeyeceğine çevrildi. Peki, EDHO Tipi ölecek mi? Tipi öldü mü? Savaş Özdemir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı? İşte merak edilenler...

    EDHO TİPİ ÖLDÜ MÜ?

    EDHO Tipi öldü mü sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Savaş Özdemir'in diziden ayrılıp ayrılmayacağı bu akşam yayınlanacak bölümde netlik kazanacak.

    SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?

    Savaş Özdemir 1970 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İzmir Eşrefpaşa Lisesi'nden 1991 yılında mezun oldu ve aynı yıl Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu Bölümünden mezun olduktan sonra, 1997 yılında Devlet Tiyatrosuna girdi ve bu süre zarfında birçok oyunda oyuncu, yönetmen ve yazar olarak görev aldı. Birçok dizide yer aldı. Savaş Özdemir aynı zamanda 2007-2008 yılları arasında Show TV 'de Başlayan Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide rol almıştır.

    2011 yılında İstanbul Devlet Tiyatrosuna atanan Savaş Özdemir'in oynadığı oyunlardan bazıları; Kadıncıklar, Ali Ayşeyi Seviyo, Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölümü, Soytarılar, Fırtına, Köprüden Görünüş, Cadı Kazanı, Oyunun Oyunu, Beşinci Frank, Pazartesi Perşembe , Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz, Adana Devlet Tiyatrosunda 2007-2008 sezonunda Necati Cumalı'nın "Derya Gülü" ve 2011-2012 sezonundaysa Emanuel Marie'nin "Beyaz" adlı oyunlarını yönetti.

        2015 yılından beri Atv'de başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Tipi rolünü canlandırmaktadır. Aynı zamanda dizinin oyuncularıyla çekilen Aman Reis Duymasın filminde de rol almıştır.

        OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER

        Aman Reis Duymasın - (2019)
        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015-)
        Bir Kadın Tanıdım (2011)
        Adanalı (2008)
        Jack Hunter and the Quest for Akhenatens Tomb (2008)
        Kurtlar Vadisi Pusu - 1-41 (2007-2008)
        Gurbet Yolcuları (2007)
        Kuzey Rüzgârı (2007)

        Sinekli Bakkal (2007)
        Gülpare (2006)
        Mavikuş (2006)
        Eylül (2005)
        Kapıları Açmak (2005)
        Tombala (2005)
            İçişlerinden 'tam kapanma' genelgesi!
            Haberler Magazin EDHO Tipi ölecek mi? Tipi öldü mü? Savaş Özdemir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrılacak mı?