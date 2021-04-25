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    • Magazin
    • 25.04.2021 14:29
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    • 25.04.2021 14:29
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    Abbas yolcu! Artık sonu geldi! Ortalık yıkılacak! 'da ardı ardına vedalar! Fotoğraflar ortalığı karıştırdı

    Yayınlanan her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen ve heyecanın iyice arttığı dizisinde yaşananlar heyecanla takip ediliyor. 3. sezonunda heyecan dolu gelişmeler peş peşe yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta yaşanan gelişmeler ve Züleyha'nın aracıyla kaza yapması herkesi şaşırttı. Ümit'in kazanın olduğu yerde Züleyha'ya yardım edip etmeyeceği ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kulislerde konuşulan son iddialara göre dizide doktor Müjgan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Bir Zamanlar Çukurova'dan ayrılacak. İzleyiciler şimdi bu iddianın gerçek olup olmadığını merak ediyor.

    takvim.com.tr
    Feci sonla ayrılacak! Çukurova'da peş peşe ayrılıklar!

    Üçüncü sezonun sonuna yaklaşan Bir Zamanlar Çukurova dizisi Eylül ayında 4. sezonuyla ekranlarda olacak. Çukurova'ya bu sezon pek çok oyuncu veda etti. Önce Hünkar Yaman'ı canlandıran Vahide Perçin, ardından Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ve son olarak da Behice karakterini canlandıran Esra Dermancıoğlu diziye veda eden isimler arasında yer aldı. Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Furkan Palalı, Hande Soral, Melike İpek Yalova, Nazan Kesal ve Kerem Alışık'ın kadrosunda yer aldığı dizide izleyicileri çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda edeceği iddia edildi.

    ÜNLÜ OYUNCU VEDA MI EDİYOR?

    Bir Zamanlar Çukurova izleyicilerini çok şaşırtacak bir veda daha yaşanacak. Kuliste konuşulan bilgilere göre, doktor Müjgan karakterine hayat veren Melike İpek Yalova'nın diziye veda edeceği iddia ediliyor.

    Bir Zamanlar Çukurova geçtiğimiz haftalarda çok acı bir veda yaşadı. Çukurova macerasının başından bu yana oyuncu kadrosunda olan, Yılmaz karakterini canlandıran Uğur Güneş diziye veda etti.

    Ardından diziye sonradan Behice karakteriyle dahil olan başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu veda etti.

    Behice karakterinin intihar etmesiyle dizideki hikayesi sona erdi.

        MELİKE İPEK YALOVA KİMDİR?

        Melike İpek Yalova 29 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova'nın kızıdır.

        Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün ardından Roma La Sapienza Üniversitesi'nde Uluslararası Politikalar ve Kriz Yönetimi' eğitimi almıştır.

        Melike İpek Yalova, Muhteşem Yüzyıl dizisinde Kastilya Prensesi Isabella olarak oyunculuk yaptı.

        Oyunculuk kariyerine Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Müjgan karakteriyle devam etmektedir.

        ÜMİT, AŞKI İÇİN GÖZÜNÜ KARARTIYOR

        Demir'in Fekeli'yi vurduğu haberi Çukurova'ya bomba gibi düşer! Çarşıdaki konuşmalara şahit olan Züleyha, Demir'i bulmak için her yana koşturur ama ne onu ne Fekeli'yi bulamaz!

        Haber hastaneye de ulaşınca Ümit de koşarak Fikret'e hesap sormaya gider. Hastanede de Fekeli'nin oraya gelmemesi konuşulur. Müjgan da eve koşar!

            FOTOĞRAFLAR ORTALIĞI KARIŞTIRIYOR

            Demir, gizlice fotoğraflarını çektirip Züleyha'ya yolladığı için Ümit'e kızgındır. Ama Ümit, fotoğraflarının çekildiğinden haberinin olmadığını, kendisine yollandığını ve çok korktuğunu söyler. Züleyha ise Demir'i sevdiğinden ve aynı şekilde sevildiğinden emin olmaya çalışmaktadır. Onun, ilişkilerine ve aşklarına dair soruları, Demir'in kafasını karıştırır.

            ŞERMİN SEVDA'DAN ŞÜPHELENİYOR AMA ONU KİMSE DİNLEMİYOR

            Eve getirilen ve dinlenen Sevda, hala tuhaf tavırlar sergiler. Sabah erkenden evden çıkıp, iyiyim ben diye geri döner. Şermin, hastanede gördüklerini anlatır ama ona yine kimse inanmaz.

            Oysa Sevda, Ümit'e onu terk etmediğini, zorla elinden alındığını ispat etmeye gitmiştir. Bunu da başarır ama anne - kız olarak ilişkilerini inşa etmeleri çok zor olacaktır. Sevda, şimdi hem kızını korumak hem de Demir ve Züleyha'yı şüphelendirmemek için uğraşacaktır.

            FİKRET VE ÜMİT ARTIK BAŞKA SAVAŞLARIN İÇİNDE

            Fotoğrafların da Züleyha ve Demir'in arasını açmaması, Ümit'i yıkmıştır. Fikret ise, şimdi artık daha hırslıdır. Ümit'i de Demir'e aşık olup, verdikleri intikam sözünü tutmamakla suçlar! Oysa Fikret de ne kadar inkar etse de aşka düşmüştür. Tüm olan biten arasında Müjgan ile barışır!

            FADİK MURADINA ERDİ!

            Kağıtları askıya çıkınca, Fadik ve Raşit daha fazla beklemek istemezler. Kimseye haber vermeden belediyeye gidip, nikahlarını kıydırırlar. Ama hanımağa Fadik'i düğünsüz evlendirmeyecektir. Konakta büyük bir hazırlık ile akşama düğün yetiştirilir. Kimse, düğünde kötü bir sürpriz beklemiyordur ama hepsini şoke eden bir misafir gelecektir!

            ÜMİT, AŞKI İÇİN NE KADAR GÖZÜNÜ KARARTABİLİR?

            Züleyha'nın Demir'den vazgeçmemesi, Demir'in de kendisini bir kez daha terslemesi, Ümit'i çileden çıkartır! Müjgan'ın, Züleyha'nın her zaman kazanan tarafta olduğunu söylemesi de etkileyince, arabasına atlayıp çiftliğe gitmeye karar verir. Ancak son sürat giderken bir kazaya tanıklık eder! Gözü öyle kararmıştır ki, doktor olduğunu bile unutup kazayı görmezden gelmeye karar verir!

                Bir Zamanlar Çukurova dizisi konusu

                Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

                Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

                1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

                Bir Zamanlar Çukurova nerede çekiliyor?

                Adana'nın göz dolduran doğal güzelliği Bir Zamanlar Çukurova dizisi ile ekranlardan taşıyor. Dizi çekimleri genellikle Adana ve Mersinde gerçekleştiriliyor. Adana Çukurova'yı temel alan dizi için özel bir plato kurulmuş. İnşaatı 8 ay süren bu dizi platosunu, 450 kişilik profesyonel ekip çalışarak tamamlamış.
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                Haberler Magazin Abbas yolcu! Artık sonu geldi! Ortalık yıkılacak! Bir Zamanlar Çukurova'da ardı ardına vedalar! Fotoğraflar ortalığı karıştırdı