Hızır'ın yeni düşmanı Rıdvan'ın mekanında Hızır'a "Hızır şimdi ben şunu anlamadım; sen burada gelip mekanında beni tehdit ediyorsun. Neyine güveniyorsun? Buradan nasıl çıkacağını sanıyorsun?" şeklinde sarf ettiği sözler dikkatleri çekerken yapılan plan herkesi kurtuluş oldu. Doğan Baba'nın mekanına Şahin Ağa ile görüşmeye gelen Tipi'ye Rıdvan'ın adreslerini veren Kubilay istemeden büyük bir savaşa neden olacak hamleyi ona yaptırdı. Gönül'e söylenenleri kaldıramayan Tipi, Macit'in evine giderek onu boğdu. Tipi bu olay sonrasında "Giderken yanında götürebildiğin adam götür dadaş!" diyerek silahını çekti. İzleyiciler şimdi heyecanla yeni bölümü bekliyor. Ancak fragman henüz ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşmadı.

"MACİT 3 DAKİKADAN FAZLA DAYANAMAZ"

Hızır'ın "Neredesin" diyerek aradığı Tipi "Araftayım Hızır araftayım. Macit'in tam karşısındayım, sohbet ediyoruz. Ama Macit gündüz söylediği şeyleri inkar ediyor. Buradan çıkamam Hızır, kapının önü it dolu. Dadaş ben sadece buraya girmeyi planladım, çıkmayı hiç düşünmedim. Macit 3 dakikadan fazla dayanamaz Hızır." deyip Gönül'e iftira atan Macit'i boğdu.