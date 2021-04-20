Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 20.04.2021 15:33
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.04.2021 15:36
    ABONE OL

    o dizinin fişini çekti! Hayranları çok üzüldü! O sayfa zaten kapanmıştı şimdi defter kapandı! Ters köşeye yatırdı...

    Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen dizisi hakkında meraklı arayış devam ediyor. Sefirin Kızı'nın klasik koşullar altında bugün yayına girmesi beklenirken yerine isimli bir projenin başlayacak olması izleyenlerin aklında sual işaretlerinin oluşmasına sebebiyet verdi. Tüm bu gelişmeler meydana gelirken özellikle ''Sefirin Kızı bugün neden yok?'' biçiminde arayışlarını kesintisiz sürdüren takipçilerini yakından ilgilendirecek bir karara imza atıldı.Yayın yaşamına ilk olarak 2019 senesinin Aralık ayında başlayan Sefirin Kızı dizisinde artık defter kapanıyor. Yayınlandığı ilk yarıyıllarda milyonlarca izleyiciyi ekran başına toplamayı muvaffak olan 'nin fenomen dizisi için verilen karar milyonlara büyük şok yaşattı.

    takvim.com.tr
    Star TV o dizinin fişini çekti! Hayranları çok üzüldü!

    Star TV'deki macerasını son sürat devam ettiren Sefirin Kızı'ndan hiç hesapta olmayan bir haber geldi. Uzun soluklu bir proje olma özelliği gösteren Sefirin Kızı'nın bugünkü yayın akışından çıkarılması kafaları allak bullak etti. Alınan yeni karar doğrultusunda yeni isimlerle yoluna devam eden diziyle alakalı flaş değişikliğe gidildi. Peki, ekranların fenomen yapımı Sefirin Kızı hangi sebepten ötürü yayınlanmayacak? Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün hastalığı sebebiyle yerini Tuba Büyüküstün'e bırakmıştı. Sevilen dizi ile ilgili ortaya atılan iddialar dikkatlerden kaçmadı. Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya gibi sevilen oyuncuların diziye veda etmesi akıllara Sefirin Kızı final mi yapacak sorusunu getirmişti. Bunun üzerine dizide verilen karar milyonlarca izleyiciyi üzüntüye boğdu.

    Sefirin Kızı Bugün Neden Yok? Sefirin Kızı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

    Sefirin Kızı dizisinin yayın saatinde, Nur Fettahoğlu ile Erdal Beşikçioğlu ikilisinin başrolünü üstlendiği O3 Medya imzasıyla Kağıt Ev isimli dizi projesinin ekran macerasına başlangıç yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı'nın ekrandaki her zamanki yerini almayacağını öğrenen tutkunları final karar aldığını zannetmiş olsa da çok farklı bir sebepten kaynaklandığının bilgisine ulaşıldı.

    Verilen yeni karara göre, Kağıt Ev dizisinin ekran hayatına merhaba demesiyle beraber Sefirin Kızı'nın yayın gününde değişiklik yapılacağı resmen açıklandı. Sefirin Kızı dizisi, pazartesi günleri yerine 20 Nisan tarihinden itibaren her hafta salı günü sürprizlerle dolu gelişmeleriyle sevenlerinin karşısına geçmeye hazırlanıyor.

    Star TV o dizinin fişini çekti! Hayranları çok üzüldü!

    Star Tv ekranlarından her Pazartesi akşamında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde her geçen gün final iddiaları güçleniyor. Sevilen dizinin hayranları bu iddialar karşısında üzülürken yapımcılardan net bir cevap bekleniyor.

    Özellikle son dönemde Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda yapılan değişiklikler izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sevilen oyuncular Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılığı derken önemli bir veda daha yaşandı.

    Dizinin izlenme oranlarını yükseltmek için kadroya Tuba Büyüküstün dahil edilirken diziden ayrılan isimlerin sayısı arttı.

        Son olarak Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'nın peş peşe Sefirin Kızı oyuncu kadrosundan ayrılması dikkatlerden kaçmadı. Bu ayrılıkların hemen ardından kulislerde Sefirin Kızı dizisini final yapacağı konuşulmaya başlandı. Sosyal medyaya da sıçrayan bu iddialar, Sefirin Kızı hayranlarına derin bir üzüntü yaşattı.

        Neslihan Atagül'ün yakalandığı hastalık sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalması, Sefirin Kızı izleyicilerinin de kaderini belirleyen değişim oldu. Ünlü oyuncu diziden ayrıldıktan sonra bir başka ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile anlaşıldı ve oyuncu kadrosuna dahil edildi.

        Star Tv'nin pazartesi ekranları yayınlanan fenomen dizisi Sefirin Kızı'nda köklü değişiklikler sadece bununla sınırlı kalmadı. Dizinin sevilen oyuncu kadrosunda yaşanan değişimler kulislerde Sefirin Kızı dizisi final yapacak iddialarını güçlendirdi. Senaryoda yapılan değişiklikler Sefirin Kızı dizisinin izlenme rakamlarına olumlu yansımadı.

        Son olarak dizide Kahraman Boz karakterini canlandıran Bülent Şakrak da Sefirin Kızı ile yollarını ayırdı. Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya'da dizinin oyuncu kadrosundan çıkarılmıştı.

        SEFİRİN KIZI KONUSU NEDİR?

        Gariban bir yarıcının oğlu olan Sancar, daha çocuk yaştayken Bodrum'a tatile gelen bir büyükelçinin kızı olan Nare'ye sevdalanır.
        Bu iki zıt çocuk, birbirlerini çok severler, sevdaları için yıllarca mücadele ederler. Sonunda kız oğlana kaçar ama tam kavuştukları gece Nare birden ortadan kaybolur. Bir daha onu gören olmaz.

        Kimi der denize düştü öldü, kimi der sefir kızı ya Avrupa'ya kaçtı. Bir aşık da onlara türkü yakar, der ki sefirin kızı alaca kuş oldu uçtu. Böylece Nare ve Sancar'ın mutsuz hikayesi bir destana dönüşür.

        Bir düğün gecesinde ortadan kaybolan sefirin kızı, tam dokuz yıl sonra, başka bir düğün gecesinde ortaya çıkıverir. Üstelik bu düğün, Sancar'ın düğünüdür ve ona kızını getirmiştir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Star TV o dizinin fişini çekti! Hayranları çok üzüldü! O sayfa zaten kapanmıştı şimdi defter kapandı! Ters köşeye yatırdı...