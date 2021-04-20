Star TV'deki macerasını son sürat devam ettiren Sefirin Kızı'ndan hiç hesapta olmayan bir haber geldi. Uzun soluklu bir proje olma özelliği gösteren Sefirin Kızı'nın bugünkü yayın akışından çıkarılması kafaları allak bullak etti. Alınan yeni karar doğrultusunda yeni isimlerle yoluna devam eden diziyle alakalı flaş değişikliğe gidildi. Peki, ekranların fenomen yapımı Sefirin Kızı hangi sebepten ötürü yayınlanmayacak? Sefirin Kızı dizisinde Neslihan Atagül'ün hastalığı sebebiyle yerini Tuba Büyüküstün'e bırakmıştı. Sevilen dizi ile ilgili ortaya atılan iddialar dikkatlerden kaçmadı. Bülent Şakrak, Gözde Çığacı ve Özlem Çakar Yalçınkaya gibi sevilen oyuncuların diziye veda etmesi akıllara Sefirin Kızı final mi yapacak sorusunu getirmişti. Bunun üzerine dizide verilen karar milyonlarca izleyiciyi üzüntüye boğdu.
Sefirin Kızı Bugün Neden Yok? Sefirin Kızı Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
Sefirin Kızı dizisinin yayın saatinde, Nur Fettahoğlu ile Erdal Beşikçioğlu ikilisinin başrolünü üstlendiği O3 Medya imzasıyla Kağıt Ev isimli dizi projesinin ekran macerasına başlangıç yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı'nın ekrandaki her zamanki yerini almayacağını öğrenen tutkunları final karar aldığını zannetmiş olsa da çok farklı bir sebepten kaynaklandığının bilgisine ulaşıldı.
Verilen yeni karara göre, Kağıt Ev dizisinin ekran hayatına merhaba demesiyle beraber Sefirin Kızı'nın yayın gününde değişiklik yapılacağı resmen açıklandı. Sefirin Kızı dizisi, pazartesi günleri yerine 20 Nisan tarihinden itibaren her hafta salı günü sürprizlerle dolu gelişmeleriyle sevenlerinin karşısına geçmeye hazırlanıyor.
Star TV o dizinin fişini çekti! Hayranları çok üzüldü!
Star Tv ekranlarından her Pazartesi akşamında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde her geçen gün final iddiaları güçleniyor. Sevilen dizinin hayranları bu iddialar karşısında üzülürken yapımcılardan net bir cevap bekleniyor.
Özellikle son dönemde Sefirin Kızı dizisinin oyuncu kadrosunda yapılan değişiklikler izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılanmıştı. Sevilen oyuncular Neslihan Atagül ve Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılığı derken önemli bir veda daha yaşandı.
Dizinin izlenme oranlarını yükseltmek için kadroya Tuba Büyüküstün dahil edilirken diziden ayrılan isimlerin sayısı arttı.