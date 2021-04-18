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    • 18.04.2021 13:17
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    • 18.04.2021 13:17
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    EDHO'da ölümcül tehlike! Hezimete uğradı acınacak hale geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191.bölüm fragmanı ATV izle!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191.bölüm oldukça merak ediliyor. EDHO son bölümde izleyicileri ekrana kilitleyen olaylar yaşandı. ATV'de senelerdir ekran yolculuğunda yürümeyi tam gaz sürdüren ve reyting seviyesinde başarılı bir grafik çizen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ercan hezimete uğramıştır. Çakırbeyliler karşısında ciddi üstünlük elde edebileceği yanılgısına kapılıp düşmanını hafife alan Ercan’ın acınacak hale düşmesinin üzerine Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191.bölüm fragmanı geldi mi? Öte yandan izleyiciler bir yandan da dizinin 3. sezonunda Kimsesiz Yaşar karakteriyle nam salan 'in kadroya tekrar dahil olmasını istiyor. Milyonların gönlüne taht kuran EDHO karakteri Kimsesiz Yaşar 3. sezonun final bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı.

    takvim.com.tr
    EDHO'da ölümcül tehlike! Hezimete uğradı acınacak hale geldi!

    Senelere meydan okuyan dizi projesi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda aksiyon en yüksek yere tırmanıyor. Uzun ömürlü bir üretim kaliteyi taşımasına karşın ilk günkü tazeliğiyle izlenen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da aksiyon tavan yaptı. Ezber bozan sahneleriyle seyircinin değişik bir pencereden bakmasını sağlayan Harami Dünyaya Hükümdar Olmaz 191.bölüm fragmanı geldi mi? Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191.Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191.bölüm fragmanı şu an için henüz yayınlanmadı.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191.Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

    Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191.bölümüyle 20 Nisan Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Son Bölümde Neler Yaşandı?

    Hızır Çakırbeyli ve İlyas Çakırbeyli, mezbahadan kendilerini kurtaran keskin nişancının peşine düşer. Herkes Kimsesiz Doğan'ın bu işi organize ettiğini düşünürken Hızır Çakırbeyli yeğeni Alpaslan'dan şüphelenir. Gerçeklerin peşine düşen Hızır Çakırbeyli, işin aslını öğrenmek için Emin ve Pınar'ı sıkıştırmaya başlar. İlhan ve Ercan, Hızır Çakırbeyli'ye Yavuz ve Bahar üzerinden tuzak kurar. Yaklaşmakta olduğu tuzağı Bahar'ın verdiği ipucu ile anlayan Hızır Çakırbeyli, ekibiyle birlikte ava gideni avlamak için harekete geçer. Kurulan tuzakta namlu ucunda kalan Hızır Çakırbeyli'yi kurtaran ise Bahar'ın cesareti olur.

    İlyas'ı ciddiye almayan Ercan ise kendi kazdığı kuyuya düşer. Fidanlıkta toplanan İlyas Çakırbeyli ve dostlarına operasyon düzenleyen Ercan, sonunda İlyas Çakırbeyli'nin karşısında diz çökmek zorunda kalır.

        OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

        Ocak ayında Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO hayranlarını heyecanlandırdı. Bilindiği üzere Kimsesiz Yaşar dizinin 3. sezonunda kadroda yer alan ve sezon finali bölümünde eşiyle yurt dışına çıkmıştı.

        Özellikle senaryoda Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakterinin dahil olması bu istekleri artırdı. İzleyiciler Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi istiyor.

        Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

        OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

        Geçen yıl İbrahim Tatlıses, İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" dedi.

        Bunun üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu.

        Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." diyerek cevap vermişti.

        KİMSESİZ DOĞAN VE HAMDİ...

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ali Sürmeli'nin canlandırdığı Doğan ile Muhammed Cangören'in hayat verdiği Hamdi'nin karşılaşması izleyiciler tarafından heyecanla takip ediliyor. İlk sahnede Kimsesiz Doğan Baba'nın paralara el koyması üzerine Hamdi Korkmaz'ın "Benden çalan kimse yaşamaz" sözleri dikkat çekerken Doğan büyük racon kesti. Doğan'ın Hamdi'ye "Ben kimse değilim. Kimsesizim. Bana bir şey olmaz. Ama sen o Fetih ile iş tutar, oğullarınla da ayaklarımıza dolanırsan seni kimsesiz kalana kadar keserim. Bak, bütün soyunu sopunu diyorum. Ayağını denk al." sözleri dikkat çekti.

        İzleyiciler ikilinin sahnelerini hem televizyondan hem de YouTube ve yayıncı kuruluş ATV'nin resmi internet sitesinden defalarca izliyor ve videoların altına binlerce yorum yapıyor.

        OLGUN ŞİMŞEK KİMDİR?

        Olgun Şimşek, 1971 yılında Bursa ilinin Büyükorhan ilçesine bağlı bir köy olan Yenice'de doğmuştur. Bingöllü ilkokul öğretmeni bir baba ile Bursalı bir annenin çocuğudur. Bir kız kardeşi var. Çocukluğu Yenice köyü ve babasının tayin olduğu Afyon Dinar, Alpaslan köyünde geçmiştir. Liseye Adapazarı Harbiye Öğretmen Lisesi'nde yatılı olarak başladı ve bir sene orada okudu.

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. 1993 yılında sinema hayatına başladı. Olgun Şimşek, tiyatroya Yılmaz Erdoğan-Demet Akbağ Tiyatrosu'nda sahnelenen Otogargara adlı oyunda rol alarak başladı.

        Televizyonda İbo Show'da İbrahim Tatlıses'in pişekarı 'Güçlü' tiplemesiyle tanındı. Yılmaz Erdoğan'ın televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro'sunda 'Kudret' tiplemesiyle de popüler oldu. Televizyon dizileri Sihirli Ceket, Yedi Numara, Beşik Kertmesi ve Alacakaranlık'ta rol aldı.

        2012 yılında Türkiye Ekonomi Bankası reklam filmlerinde oynadı. Daha önce Şebnem Sönmez ile 1994 yılında evlenen ve 2000 yılında boşanan Olgun Şimşek ikinci evliliğini 19 Kasım 2011 tarihinde Zeynep Kocabeyoğlu ile yaptı.

        Filmleri ve Dizileri

        2020 - Ramo
        2017-2018 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
        2012 - Gözetleme Kulesi
        2012 - Yalan Dünya
        2009-2010 - Kapalı Çarşı
        2005 - Beyaz Gelincik
        2005 - Kapıları Açmak
        2003 - Yazı Tura
        2003 - Alacakaranlık
        2002 - Beşik Kertmesi
        2001 - Yeşil Işık
        2000 - Yedi Numara
        1998 - Karışık Pizza
        1998 - Dış Kapının Mandalları
        1997 - Bir Demet Tiyatro
        1996 - Sihirli Ceket
        1995 - Yer Çekimli Aşklar
        1994 - Aziz Ahmet
        1994 - Gülşen Abi
        1993 - Tersine Dünya

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ KONUSU

        Çocuk yaştan bu yana yeraltı dünyasının içerisinde olan Hızır Çakırbeyli, ailesini her şeyden üstün tutan bir sevda adamıdır. Reis namıyla tanınmaktadır. Bu özellikleri sayesinde yer altında yükselir. Devlet; kontrol etmek istediği gayri meşru faaliyetlerin yürütümü için Çakır'dan daha iyi bir aday olmadığını düşünür… Bu, Çakır için aynı zamanda en büyük olma teklifidir… Bu tekliften sonra Çakır'ın hayatı tümden değişir. Ve süreç başlar.
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        Haberler Magazin EDHO'da ölümcül tehlike! Hezimete uğradı acınacak hale geldi! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191.bölüm fragmanı ATV izle!