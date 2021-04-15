EDHO'nun Ömür Façalı'sı Ceren Benderlioğlu şaşkına çevirdi.
atv'nin reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hülümdar Olmaz'ın oyuncuları hakkındaki bilgiler merak ediliyor.
Diziye Çakırbeyli ailesinin düşmanı olarak giren Façalı ailesinin güzel ismi Ömür Facaçı iki aile arasındaki buzları da eritti.
Çakırbeyli ailesinin reislerin İlyas Çakırbeyli ile evlenen Ömür Façalı abileri Haşmet ve Behzat'ın da Çakırbeyli ailesi ile dost olmasına sebep oldu.
Gösterdiği başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Ceren Benderlioğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu.