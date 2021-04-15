Çakırbeyli ailesinin reislerin İlyas Çakırbeyli ile evlenen Ömür Façalı abileri Haşmet ve Behzat'ın da Çakırbeyli ailesi ile dost olmasına sebep oldu.

Gösterdiği başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Ceren Benderlioğlu'nun özel hayatı merak konusu oldu.