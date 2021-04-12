Kuruluş Osman'da noktayı koydu ölüm geldi çattı! Okla nişan aldı ve... Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanı ATV izle

Kuruluş Osman 53.son bölümde kaçacak başka hiçbir deliği kalmayan Dündar için yolun sonu görünmeye başladı. Osman Bey oba içerisindeki ihanete son vermek üzere Dündar'ın üzerine harekete geçti. Başta Hazal Hatun yakalandı ve ardından da Osman Bey'in muhteşem planı sayesinde Dündar ele geçirildi. Bölümden sonra yayınlanan Kuruluş Osman 54. bölüm fragmanında "Davası hak olan haksız yola başvurmaz. Şeytanla iş tutup hakkın rızası kazanılmaz. Gayrı töre bellidir Dündar Bey. O zaman vakit kaybetmeden idam edilecektir." sözleri dikkatleri üzerine çekti. Fragmanın son sahnesinde Osman Bey'in Dündar'a okla nişan aldığı görülüyor.
OSMAN BEY HAİNLERİ TEK TEK AVLADI!
Osman Bey'in ihaneti ortaya çıkan amcası Dündar'ı ve Papa'nın ajanları Melik ve Süleyman'ı ele geçirmesi damga vurdu.
Umur Bey'in Dündar'a ait zihgiri teslim etmesi ile obadaki hainin amcası olduğunu anlayan Osman Bey, Umur Bey ve Malhun Hatun'a kanıtı sakladıkları için tepki gösterirken, hainin yakalanması için derhal harekete geçti. Şeyh Edebalı'nın dergahındaki buluşmadan haberdar olan Dündar, Umur Bey ve Osman Bey'in konuşmasını gizlice dinleyerek deşifre olduğunu anladı ve son çare olarak İnegöl Kalesi'nin yolunu tuttu.
Dündar'ın bulunamaması üzerine obaya dönüp beyleri durumdan haberdar eden Osman Bey, Bala Hatun'a ise Hazal Hatun'u takip etme görevini verdi. Nikola'nın karşısına çıkıp kimliğinin açığa çıktığını söyleyen Dündar, Nikola'dan Hazal Hatun'u kaleye getirmesini talep etti.
Dündar Bey'in obaya dönmemesi nedeniyle telaşlanan Hazal Hatun ise Söğüt'e giderek Süleyman ve Melik'e akıl danıştı. Kimliklerinin açığa çıkmasından endişe eden Süleyman ve Melik; Dündar'ın Nikola'ya sığındığını söylerken, kaçmasında yardım edeceklerini söyleyerek Hazal Hatun'u tuzağa çekmeyi planladı.
Takip edildiğinin farkında olmadan Süleyman ve Melik'le buluşan Hazal Hatun, kendisine kurulan tuzağı fark ettiğinde çok geçti. Hazal Hatun'u ölümden Osman Bey kurtardı. Süleyman, Melik ve Hazal Hatun'u yakalayan Osman Bey, obaya dönerek Dündar Bey'in ihanetini ahaliye açıkladı.