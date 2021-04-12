ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana damga vuran anlardan birisi ise Ümit'in ''Hiç mi vicdanın sızlamadı...'' sözleri oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanında yaşanacaklar... Üç sezondur yayın yolculuğunda yürüyen Bir Zamanlar Çukurova 91.son bölüm heyecanlı sahnelerin ardı arkası kesilmedi. Demir'le beraber saadet dolu gelecek tasarlayan Ümit, bu uğurda mücadelesini hız kesmeden devam ettirir. Züleyha'dan başka gözü kimseyi görmeyen Demir'in Ümit'e tavrı çok sert olacaktır. Gözünü karartan Fikret'in Demir'den öcünü almasının ekrana taşındığı Bir Zamanlar Çukurova 92.bölüm fragmanı geldi.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?
Zengin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Şirin Öten, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Mehmet Polat, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Turgay Aydın, Selin Yeninci,Serpil Tamur, Polen Emre ve Selin Genç isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 92.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana geldi.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 92.bölümüyle 15 Nisan Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.