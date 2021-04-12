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    • Magazin
    • 12.04.2021 12:05
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    • 12.04.2021 12:05
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    Çukurova'da içleri sızlatan olay! ''Konağımız, çiftliğimiz, ahırlarımız her yer yanıyor''

    92.bölüm fragmanında Ümit'in, ''Nasıl bir annesin sen! Hiç mi vicdanın sızlamadı. Hiç mi için yanmadı, arkanda bıraktığın el kadar bebeğin bir gün karşına çıkacağını hiç beklemiyordun öyle değil mi?'' şeklindeki sözleri içleri sızlatıyor. Annesinin mektuplarının ortaya çıkmasının ardından, Adana'ya veda etmeye hazırlanan Fikret, giderayak mektupların duvarları donattığını görür! Çocuk kalbini onarmaya çalışırken, annesinin evlilik dışı ilişki yaşadığını tüm Çukurova'ya ilan edilmiştir! Yenildiğini kabul eder ama hem çocuk kalbini hem Müjgan'a olan aşkını alıp gitmek çok zordur! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında Gaffur'un büyük bir telaş içerisinde ''Konağımız, çiftliğimiz, ahırlarımız her yer yanıyor'' diyerek kara haberi Demir'e vermesi göze çarptı.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova 92.bölüm fragmanı: Demir'i ciddi zarara uğratacak olay! Ateş yükseliyor

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 92. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana damga vuran anlardan birisi ise Ümit'in ''Hiç mi vicdanın sızlamadı...'' sözleri oldu. İşte Bir Zamanlar Çukurova 92. bölüm fragmanında yaşanacaklar... Üç sezondur yayın yolculuğunda yürüyen Bir Zamanlar Çukurova 91.son bölüm heyecanlı sahnelerin ardı arkası kesilmedi. Demir'le beraber saadet dolu gelecek tasarlayan Ümit, bu uğurda mücadelesini hız kesmeden devam ettirir. Züleyha'dan başka gözü kimseyi görmeyen Demir'in Ümit'e tavrı çok sert olacaktır. Gözünü karartan Fikret'in Demir'den öcünü almasının ekrana taşındığı Bir Zamanlar Çukurova 92.bölüm fragmanı geldi.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?

    Zengin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Şirin Öten, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Mehmet Polat, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Turgay Aydın, Selin Yeninci,Serpil Tamur, Polen Emre ve Selin Genç isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 92.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana geldi.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92.BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    https://m.takvim.com.tr/video/bir-zamanlar-cukurova-videolari/fragman/bir-zamanlar-cukurova-92-bolum-fragmani-izle-fikretin-yaptiklari-sasirtacak/amp

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 92.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 92.bölümüyle 15 Nisan Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

        FEKELİ VE LÜTFİYE DOSTLUKLARINI SAVAŞI ÖNLEMEK İÇİN KULLANABİLECEK Mİ?

        Demir'in şehri donatan mektuplarını görmeye giden Fekeli ve Lütfiye savaşın henüz bitmediğini anlar! Demir konuyu kapatmıştır, Fikret de gitmiştir ama Lütfiye Fekeli'yi yalnız bırakmamaya karar verir. Çünkü Müjgan'ın Züleyha nefreti ile karşılaşır ve Şermin'den öğrendiklerinin doğru olduğunu anlar.

        ÜMİT SEVDA'YA "BEN SENİN KIZINIM" DİYOR!

        Züleyha ve Demir'in hem işte hem aşkta örnek çift haline gelmeleri Ümit'in intikam ateşini körükler. Aslında bambaşka bir intikam için girdiği Fikret'in oyununda, şimdi de aşk için intikam vaktidir! Ancak bu intikama giden yolda, zamanı gelmeden bir itirafta bulunur. Onu Demir'den uzak durması için tekrar uyarmaya gelen Sevda'ya "Ben senin kızınım" der!
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        Haberler Magazin Çukurova'da içleri sızlatan olay! ''Konağımız, çiftliğimiz, ahırlarımız her yer yanıyor'' Bir Zamanlar Çukurova 92.bölüm fragmanı izle