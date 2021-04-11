ATV'nin her bölümü ayrı bir heyecana sahne olan dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 189. yeni bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Sevilen diziye bu akşam Kimsesiz Doğan'ın Hamdi Kormaz'ı asması damga vurdu. Peki merakla araştırılan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 190. yeni bölüm fragmanı yayında mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde Alpaslan'ın muhteşem geri dönüşü çok konuşuldu. İlhan'ın Hızır, İlyas ve Tekin'i alıp Ercan ve İshak'a teslim etmesinin ardından Behzat ve ekip, onları kurtarmak için baskın yapmayı planlasa da tuzağa düştü. Ancak tam bu anda olaydan haberdar olan Alpaslan mekanı gören bir yerden sniperla onlara ateş etmeye başladı. Hızır, İlyas ve Tekin kurtulurken herkes uzaktan kimin ateş ettiğini merak etti.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 190. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.
HIZIR'IN SAVAŞI BÜYÜYOR
Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin ölüm emrini veren Tuncay'ı yakalar. Tuncay'ın bağlı olduğu şebekeyi çözmek ve eşinin intikamını almak için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, vereceği bu savaşta en çok ailesine ve dostlarına güvenir.
HIZIR'IN YAVUZ PLANI NE?
Tuncay'ı sorgulaması için İlyas'a izin veren Hızır Çakırbeyli, bir yandan da Bahar'ın yardımıyla Yavuz'u kendi tarafına çekmeye hazırlanır.
TUNCAY EBRU GERÇEĞİNİ AÇIKLIYOR
Tuncay'ın söylediklerini dinlemesi için Yaman Korkmaz'ı çağıran İlyas Çakırbeyli ve Behzat Façalı, duydukları karşısında adeta şok yaşar.