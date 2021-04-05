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    • 06.04.2021 00:08
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    Ajanlara acımıyor! ’nun ’si hakkındaki şaşırtan geçek! Ünlü oyuncu gerçekte...

    'nun 'si hayranlarını şaşkına çevirdi. 'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi karakterine hayat veren dizide düşmanlarına karşı acımasız tavırlarıyla dikkat çekerken hayranları tarafından da mercek altına alınıyor. Tipi'nin hakkındaki bilgiler ise duyanları şaşkına çevirdi. İşte EDHO’nun Tipi’si Savaş Özdemir hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler...

    EDHO’nun Tipi’si şaşkına çevirdi

    atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Tipi karakterine hayat veren Savaş Özdemir hakkındaki gerçek duyanları şaşkına çevirdi.

    Dizide düşmanlarına karşı acımasız tavırlarıyla dikkat çeken ve düşmanlarını elleriyle boğan Tipi'nin geçek hayatı hayranları tarafından merak ediliyor.

    EDHO'nun Tipi'si Savai Özdemir hakkındaki bilgiler ise duyanları şaşkına çevirdi.

    İşte EDHO'nun Tipi'si Savaş Özdemir hakkında ilk kez duyacağınız bilgiler...

    SAVAŞ ÖZDEMİR KİMDİR?
    Özdemir, 1970 yılında İstanbul'da doğdu. Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Oyunculuğu bölümünü kazandı.

        Birçok dizide yer alan Savaş Özdemir, 2007-2008 yılları arasında Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide de rol almıştır.

        Aktif olarak oyunculuk kariyerini sürdüren Savaş Özdemir şu anda Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz adlı dizide 'Tipi' karakterini canlandırmaktadır.

        İşte Savaş Özdemir'in yer aldığı projeler;

        Savaş Özdemir'in yer aldığı projeler;

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (2015)

        Bir Kadın Tanıdım (2011)

        Adanalı (2008)

        Jack Hunter and the Quest for Akhenatens Tomb (2008)

        Kurtlar Vadisi Pusu - 1. Sezon (2007)

        Gurbet Yolcuları (2007)

        Kuzey Rüzgârı (2007)

        Sinekli Bakkal (2007)

            Gülpare (2006)

            Mavikuş (2006)

            Eylül (2005)

            Kapıları Açmak (2005)

            Tombala (2005)

            Avrupa Yakası (2004)

            Haziran Gecesi (2004)

            Mavi Düşler (1998)

            Yasemince (1997)

            Suçlu Kim (1996)

            Süper Baba (1993)

            EDHO'da rol alan oyuncuların memleketleri...

            Ozan Akbaba - Kars


            Oktay Kaynarca - Malatya


                Ali Sürmeli - Bingöl


                Turgay Tanülkü - Uşak


                Emir Benderlioğlu - Ankara
                    Haberler Magazin Ajanlara acımıyor! EDHO’nun Tipi’si hakkındaki şaşırtan geçek! Ünlü oyuncu Savaş Özdemir gerçekte...