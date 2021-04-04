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    • Magazin
    • 04.04.2021 15:41
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    • 04.04.2021 15:44
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    'da intikam yolunda her şey mübah! Beyninden vuruldu!

    'da intikam yolunda her şeyi mübah oluyor. Bir Zamanlar Çukurova 91.bölüm fragmanı aratılırken, Adnan'ın annesine zorbalıkların en büyüğünü yaptığına hemen inanan Fikret, Demir'le kozlarını paylaşmak için lüzumlu civarı oluşturur. İntikam yolunda her şeyi mübah gören Fikret'in hiçbir kusuru olmayan insanların yaşamı için tehdit unsuru olduğunu bilen Fekeli beyninden vurulmuşa dönmüştür. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zor bir ihtimaldi. Şimdi gözler gelecek haftaya çevrildi. İzleyiciler heyecanla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanı yayınlandığında Fikret'in gitme kararından vazgeçip vazgeçmeyeceği merak konusu olacak.

    takvim.com.tr
    Bir Zamanlar Çukurova'da intikam yolunda her şey mübah! Beyninden vuruldu!

    Bir Zamanlar Çukurova'da intikam yolunda her şeyi mübah! Beyninden vuruldu! Bir Zamanlar Çukurova 90.son kısımda; Fikret'in sırf öç alma talihinde suçsuz insanların canını riske attığı bilen Fekeli'nin acıya kalbi daha fazla katlanmadı. Acilen sağlık kurumuna yatırılan Fekeli, hayata sıkı sıkıya tutunarak vefatın kıyısından kıl payı dönmüştür. Demir'le itiş kakışa girişerek istikbaline gölge düşüren Fikret saklı aslı nihayet bildi. Lütfiye duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yaptıysa da bu daha da onarılamaz bir duruma sebep oldu. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamadı. Şimdi izleyiciler heyecanla ATV ekranlarında yayınlanacak Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanına odaklandı.

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?

    Zengin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Şirin Öten, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Mehmet Polat, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Turgay Aydın, Selin Yeninci,Serpil Tamur, Polen Emre ve Selin Genç isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 91.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana gelmedi...

    BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 89.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 90.bölümüyle 8 Nisan Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.

        KARDEŞLER KARŞI KARŞIYA

        Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir.

        Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.

        FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR

        Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur.

        Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!

        ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR

        Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar.

            Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.

            FADİK VE RAŞİT'E ŞERMİN'DEN NİŞAN HEDİYESİ

            Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür.

            Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!

                Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder.

                Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.
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