Bir Zamanlar Çukurova'da intikam yolunda her şeyi mübah! Beyninden vuruldu! Bir Zamanlar Çukurova 90.son kısımda; Fikret'in sırf öç alma talihinde suçsuz insanların canını riske attığı bilen Fekeli'nin acıya kalbi daha fazla katlanmadı. Acilen sağlık kurumuna yatırılan Fekeli, hayata sıkı sıkıya tutunarak vefatın kıyısından kıl payı dönmüştür. Demir'le itiş kakışa girişerek istikbaline gölge düşüren Fikret saklı aslı nihayet bildi. Lütfiye duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yaptıysa da bu daha da onarılamaz bir duruma sebep oldu. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamadı. Şimdi izleyiciler heyecanla ATV ekranlarında yayınlanacak Bir Zamanlar Çukurova 91. bölüm fragmanına odaklandı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 91.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?
Zengin oyuncu kadrosunda Murat Ünalmış, Furkan Palalı, Nazan Kesal, Hilal Altınbilek, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Şirin Öten, Bülent Polat, Alayça Öztürk, Mehmet Polat, Sibel Taşçıoğlu, Aras Şenol, Turgay Aydın, Selin Yeninci,Serpil Tamur, Polen Emre ve Selin Genç isimlerinin yer aldığı Bir Zamanlar Çukurova 91.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana gelmedi...
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 89.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği ve yönetmenlik koltuğunda ise Murat Saraçoğlu'nun oturduğu Tims&B Productions imzasıyla her hafta yüksek izlenme oranlarıyla göze çarpan Bir Zamanlar Çukurova 90.bölümüyle 8 Nisan Perşembe tarihinde saat 20:00'da ATV ekranlarında sürprizlerin bir an dahi eksik olmayacağı sahneleriyle tutkunlarına bambaşka bir dizi deneyimi sunmaya hazırlanıyor.