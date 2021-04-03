İkisinin ani vedası seyirciyi isyan ettirdi! Duyan kafasını vuranlara vuruyor! Olgun Şimşek EDHO'ya geliyor iddiaları ünlü oyuncunun Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte kulislerde sık sık konuşuluyor. Kimsesiz Yaşar karakteriyle Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 3. sezonunda bir efsane haline gelen Olgun Şimşek'in Ramo'da ayrılmasıyla sosyal medya platformlarında Kimsesiz Doğan geldi, Yaşar da gelsin şeklinde yapılan yorumların sayısında ciddi bir artış yaşandı. Şimdi izleyiciler ünlü oyuncunun Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin oyuncu kadrosuna katılıp katılmayacağını merak ediyor.
OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor.
Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.
OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI
Geçen yıl İbrahim Tatlıses, İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha beyefendi geçmedim" dedi.