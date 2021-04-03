Doğan'ın Hamdi'ye "Ben kimse değilim. Kimsesizim. Bana bir şey olmaz. Ama sen o Fetih ile iş tutar, oğullarınla da ayaklarımıza dolanırsan seni kimsesiz kalana kadar keserim. Bak, bütün soyunu sopunu diyorum. Ayağını denk al." sözleri dikkat çekti.