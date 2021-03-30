Kötü haber sonrası iyi gelişme aktarıldı! Gönül Dağı 22. bölüm fragmanında tebessüm ettirecek olağanüstü hareket. Cumartesi günlerinin sevilen yapımı Gönül Dağı'yla ilgili geçen hafta kötü haber paylaşılmıştı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili son paylaşılan haber izleyicilerini şaşırmıştı. Yaşanılan bu gelişme izleyicileri üzen gelişmelerden birisi oldu. Yayınlanan Gönül Dağı 22. bölüm fragmanında verilen bilgiye göre dizi 3 Nisan Cumartesi günü ekranlarda olacak. Şimdi izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı gün için geri sayıma başladı.

GEÇEN HAFTA YAYINLANMAMIŞTI

Gönül Dağı'nın her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzmüştü.