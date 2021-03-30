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    • Magazin
    • 30.03.2021 11:58
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    • 30.03.2021 11:58
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    Kötü haber sonrası iyi gelişme aktarıldı! 22. bölüm fragmanında tebessüm ettirecek olağanüstü hareket

    Cumartesi günlerinin en çok izlenen yapımları arasında yer alan 'nın geçen hafta ekranlarda olmaması izleyicilerini üzmüştü. Dizinin her hafta yayınlanan bölümü izleyiciler tarafından merakla takip ediliyor. Gönül Dağı'nın her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini şaşırtmıştı. Ancak Gönül Dağı 22. bölüm fragmanıyla izleyicileri sevindiren gelişme duyuruldu. Fragmanda yer alan bilgilere göre geçen hafta ekranlarda olmayan Gönül Dağı dizisinin yeni bölümü 3 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisi karşısına yer alacak.

    takvim.com.tr
    Gönül Dağı 22. bölüm fragmanında müjdeli haber!

    Kötü haber sonrası iyi gelişme aktarıldı! Gönül Dağı 22. bölüm fragmanında tebessüm ettirecek olağanüstü hareket. Cumartesi günlerinin sevilen yapımı Gönül Dağı'yla ilgili geçen hafta kötü haber paylaşılmıştı. Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali, Ecem Nur Özkaya ve Ferdi Sancar ünlü isimlerin yer aldığı diziyle ilgili son paylaşılan haber izleyicilerini şaşırmıştı. Yaşanılan bu gelişme izleyicileri üzen gelişmelerden birisi oldu. Yayınlanan Gönül Dağı 22. bölüm fragmanında verilen bilgiye göre dizi 3 Nisan Cumartesi günü ekranlarda olacak. Şimdi izleyiciler dizinin yeni bölümünün yayınlanacağı gün için geri sayıma başladı.

    GEÇEN HAFTA YAYINLANMAMIŞTI

    Gönül Dağı'nın her bölümünde yaşanan gelişmeler ilgi odağı olmaya devam ediyor. Yayınlandığı günlere damgasını vurmaya devam eden diziyle ilgili alınan son karar izleyicilerini üzmüştü.

    Gönül Dağı 22. bölüm fragmanıyla izleyicileri üzen haber duyuruldu. Fragmanda yer alan bilgilere göre Gönül Dağı dizisi geçen hafta ekranlarda yer almamıştı.

    Yeni bölümü ise 3 Nisan Cumartesi akşamı saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak.

        GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Taner ve Dilek, Gönül Dağı'na doğru bir yolculuğa çıkarlar. Dilek'in babasından bir iz bulmak için çıktıkları yolculukta bulunan beklenmedik iz, Dilek'i nasıl etkileyecektir?

        Hala annesiyle konuşamayan Taner, kararsız bir zamanındayken genç bir çocuk atölyeye gelir. Yürüme engeli olan annesi için bir icat geliştirmeye çalışan genç, amcaoğullarından yardım ister. Taner, genç adamın annesiyle olan ilişkisini görünce çok etkilenir ve Halime'yle konuşmaya karar verir.

        Sefer, Zahide'nin daveti üzerine akşam yemeğine gelir. Ailece yenilen yemeğin sonunda düğün konuşulur. Zahide sade bir nikahta ısrarcı olur, fakat devreye Muammer'in girmesiyle nişan ve düğün kararı alınır. Tez vakitte nişan hazırlıklarına başlayan Sefer ve Zahide'yi nasıl sürprizler beklemektedir?

        Yaşar'ın baskılarına daha fazla dayanamayan Elif yüzüğü atar. Bunu sindiremeyen Yaşar, nişan günü olay çıkarır. Kullandığı ilaçların etkisiyle sağlığı bozulan Cemile ise herkesi korkutacaktır. Hastaneye kaldırılınca ortaya çıkan gerçekler herkesi nasıl etkileyecektir?"

            Babasıyla ilgili yeni bilgilere ulaşan Dilek, soluğu Taner'in yanında alır. Taner'le birlikte araştırma içindeyken Halime'nin, Taner'le konuşmadığını öğrenir. Bu durumu çözmek isteyen Dilek, Halime'nin katı yüzüyle karşılaşır.

            Hem babasının gizemi, hem de Taner'le ilişkisindeki sıkıntılar, Dilek'i bir bilinmezin içine çeker ve onu yalnızlaştırır. Bunu gören Taner'in, Dilek'e yapacağı büyük sürpriz ne olacaktır?

            Halk Eğitim Merkezi faaliyete geçmiştir. Ancak teknik imkansızlıkları da beraberinde getirmiştir. Gülsüm öğretmen, soluğu Taner ve amcaoğullarının yanında alır. Amcaoğulları, Halk Eğitim Merkezi'nin problemini çözebilecek midir?

                Elektrik santralının açılışında hüsrana uğrayan Münir Bey, istifa eder. Kimse onu kararından vazgeçiremeyince iş Ramazan'a düşer. Ramazan'ın çabası sonuç verecek midir?
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