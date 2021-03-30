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    • Magazin
    • 30.03.2021 10:20
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    • 30.03.2021 10:20
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    Kat kat perdelerin arkasına saklanacak! : Ruhundaki savaşı ansızın sonlandırdı

    Geçen hafta yayınlanan 30. bölümünde dikkatle takip edilen dizisinde bu hafta anlatılanlarla heyecan iyice yükselecek. Son bölümde Nihal (Esra Ronabar), çocukluğunda ilgiyle büyütüldüğünü paylaştı ancak hastalığının çocukluğundan kaynaklanmadığını öne sürerek Doktor Hanım’dan hemen teşhis koymasını bekledi. dün TV 8 ekranlarında izleyicisiyle buluştu. Nihal ve Zafer'in evliliklerine dair anlatıklarının dikkat çektiği fragmanda Sadi'nin yakarışları yürek yakan anlardan birisi oldu. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı yayınlandı!

    TV 8 ekranlarında cuma günü macerasını tüm hızıyla sürdüren Kırmızı Oda duygusal anlara sahne olmaya devam ediyor. Delikanlı Sadi ve Nihal-Zafer çiftinin anlatıklarının dikkat çektiği son bölümde Zafer (Yiğit Özşener) evliliğinde kendini yalnız hissettiğini ve mutsuz olduğunu söyleyince; Doktor Hanım, Nihal'in, Zafer'in sevgisini kazanmak için hastalığına tutunduğunu anladı. Aynı zamanda Sadi'nin kızlarına mutlu bir hayat sunmak için yaptıkları ise Doktor Hanım'ı duygulandırdı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı dün TV 8 ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler herkesin dikkatini çekecek.

    KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Nihal (Esra Ronabar), çocukluğunda ilgiyle büyütüldüğünü paylaştı ancak hastalığının çocukluğundan kaynaklanmadığını öne sürerek Doktor Hanım'dan hemen teşhis koymasını bekledi.

    Zafer (Yiğit Özşener) ise evliliğinde kendini yalnız hissettiğini ve mutsuz olduğunu söyleyince; Doktor Hanım, Nihal'in, Zafer'in sevgisini kazanmak için hastalığına tutunduğunu anladı.

    Recai (Gökhan Yıkılkan) çocukluğunda başarılarının babası tarafından takdir edilmediğini, evinde sevgi görmediğini anlattı.

        Doktor Hanım ise geçmişte yazmayı çok seven Recai'yi yeniden başlaması konusunda heveslendirdi.

        Sadi (Erkan Petekkaya), aralarına katılan Emre'nin aslında bir kız çocuğu olduğunu, üçü birlikte bir aile gibi olduklarını paylaştı.

        Sadi'nin kızlarına mutlu bir hayat sunmak için yaptıkları ise Doktor Hanım'ı duygulandırdı.

            Fahri'nin geçmişini bilerek kendisiyle evlendiğini öğrenen Kumru (Aslıhan Gürbüz), kızı ve Fahri ile eski mutlu günlerine döndü.

            Kumru'nun annesiyle yüzleştiği sahne çok konuşuldu ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

            Nazlı (Pınar Deniz), kendisini sevmek için başkalarının onayına ihtiyacı olmadığını Doktor Hanım'la birlikte öğrendi ve Haluk'un teklifini reddederek kendisiyle yıllar sonra barışmanın tadını çıkarmayı tercih etti.

                Sadi (Erkan Petekkaya), Abdullah'ın Mehmet ve kendisine nasıl zorla suç işletmeye kalktığını anlatırken, Sadi'nin tüm yaşadıklarına rağmen hayata tutunuşu Doktor Hanım'ı da duygulandırdı.
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                Haberler Magazin Kat kat perdelerin arkasına saklanacak! Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı: Ruhundaki savaşı ansızın sonlandırdı