TV 8 ekranlarında cuma günü macerasını tüm hızıyla sürdüren Kırmızı Oda duygusal anlara sahne olmaya devam ediyor. Delikanlı Sadi ve Nihal-Zafer çiftinin anlatıklarının dikkat çektiği son bölümde Zafer (Yiğit Özşener) evliliğinde kendini yalnız hissettiğini ve mutsuz olduğunu söyleyince; Doktor Hanım, Nihal'in, Zafer'in sevgisini kazanmak için hastalığına tutunduğunu anladı. Aynı zamanda Sadi'nin kızlarına mutlu bir hayat sunmak için yaptıkları ise Doktor Hanım'ı duygulandırdı. İzleyicilerin heyecanla beklediği Kırmızı Oda 31. bölüm fragmanı dün TV 8 ekranlarında yayınlandı. Yeni bölümde yaşanacak gelişmeler herkesin dikkatini çekecek.

KIRMIZI ODA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nihal (Esra Ronabar), çocukluğunda ilgiyle büyütüldüğünü paylaştı ancak hastalığının çocukluğundan kaynaklanmadığını öne sürerek Doktor Hanım'dan hemen teşhis koymasını bekledi.