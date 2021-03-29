Duygu dolu sahneleriyle adından sürekli bahsettiren Bir Zamanlar Çukurova dizisinde bu hafta ardı ardına yaşanan hesaplaşmalar merakların artmasına neden oluyor. Dizide geçen hafta taraflar arasında yaşanan gelişmeler herkesi şaşırtırken izleyiciler yeni bölüm fragmanına odaklandı. Heyecanın dorukta olduğu bölümün ekranlarda hemen bitmesiyle birlikte Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı ATV'de yayınlandı. Fragmanda Fikret'in Demir'i kaçırdığı ve ikili arasında büyük bir yüzleşme yaşandığı görülüyor. Ayrıca Fekeli'nin yaşadığı pişmanlıklardan ötürü "Suçsuz, günahsız insanların canını nasıl alabildim" diyerek yere düşmesi heyecanın dozajını artırdı.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Kader bize birbirimizin kalplerini gösterdi Demir..."

Ümit konusu vicdanını sızlatsa da, tüm yaşananların ardından Züleyha'nın kalbini gerçekten açması, Demir'i çok mutlu eder. Büyük bir savaşın ve iki çocuğun ardından ilk kez kalpleri aynı anda birbirleri için çarpan Züleyha ve Demir, baş başa bir tatil geçirmek ve hayatlarında ilk kez gerçekten bir çift olabilmek için tatile giderler.