Kuruluş Osman'da hainin sonu geldi! Büyük tuzak kuruldu! O isim aramızdan ayrıldı! ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman kısa süre önce 51. bölümüyle ekranlara geldi! Şimdi Kuruluş Osman severler, Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı merak ediyor? Kuruluş Osman 52. bölüm fragmanı! Türk obalarına sancağı altında toplanmaları için çağrı yapan Osman Bey, İnegöl Kalesi'ni fethedebilmek için ordusunu kurmak üzere hazırlığa girişir. Umur Bey ise Osman Bey'in tüm uyarılarına rağmen kızını kurtarabilmek için kendi planı doğrultusunda Nikola ile bir araya gelir. Nikola, Malhun Hatun'un hayatına karşılık Umur Bey'e bir teklif yapar.
ABDURRAHMAN GAZİ'YE VEDA
Diriliş Ertuğrul'dan bu yana dizide yer alan ve Abdurrahman Gazi karakterine hayat veren Celal Al'ın diziden ayrılması seyircileri üzdü.
BOZDAĞ'DAN PAYLAŞIM
Kuruluş Osman'ın yapımcısı Mehmet Bozdağ sosyal medya hesabından "Bir destanı anlatmak için çıktığımız bu yolda ilk günden bugüne; canla, başla, aşkla çalışan kıymetli oyuncumuz Celal Al'a emekleri için çok teşekkür ederim" notunu paylaştı.