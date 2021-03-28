Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.son kısımda, Ansızın mermi darbesi yiyen Ceylan, cinayete kurban gitti. Hızır, Ceylan'a kurşun sıkıldığını görünce yaşamının şokunu yaşadı. Böylece Sanem Çelik'in üstlendiği Ceylan şahsiyeti senaryo gereği hayatına son verildi. Hızır'ın vicdanı yangın yerine dönerken Harami Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölüm fragmanı geldi mi? Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölümüyle 30 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak. Diziseverler heyecan dolu 187. bölümün ardından şimdi de EDHO 188. bölüm için araştırmalarına başladılar.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188.BÖLÜM FRAGMANI EKRANDA MI?
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölüm fragmanı şu an için henüz yayına girmedi...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölümüyle 30 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.