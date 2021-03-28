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    • Magazin
    • 28.03.2021 10:37
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    • 28.03.2021 10:41
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    Bu da mı olacaktı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yürekler yandı! Milyonları hüzün kapladı! !

    EDHO 188. kısım fragmanını büyük bir merakla bekleyen izleyiciler özellikle Yaman'ın ne yapacağını merak ediyor. Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölüm fragmanı aratılırken, varsayımların ötesine geçen ayrılık alana geldi. Masada Selman'ın infaz edilmesi ve Ceylan'ın Hızır'ın gözleri önünde öldürülmesi haftanın en çok konuşulan sahnesi oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da cinayet vakasına şahit olan Hızır, tarifi mümkün olmayan acıyla sarsıldı. Cesurca sergilediği hareketlerle izleyenlerin gözbebeği haline gelen Ceylan karakterinin katledilmesi herkesi üzdü. 'in haneden eksilmesi sosyal medya gündemine yerleşirken Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölüm fragmanı geldi mi?

    takvim.com.tr
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yürekler yandı! Milyonları hüzün kapladı!

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.son kısımda, Ansızın mermi darbesi yiyen Ceylan, cinayete kurban gitti. Hızır, Ceylan'a kurşun sıkıldığını görünce yaşamının şokunu yaşadı. Böylece Sanem Çelik'in üstlendiği Ceylan şahsiyeti senaryo gereği hayatına son verildi. Hızır'ın vicdanı yangın yerine dönerken Harami Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölüm fragmanı geldi mi? Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 187.bölümüyle 30 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak. Diziseverler heyecan dolu 187. bölümün ardından şimdi de EDHO 188. bölüm için araştırmalarına başladılar.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188.BÖLÜM FRAGMANI EKRANDA MI?

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölüm fragmanı şu an için henüz yayına girmedi...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 188.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 188.bölümüyle 30 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

        CEYLAN'IN VEDASI

        Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan Ceylan karakterini canlandıran Sanem Çelik diziden ayrıldı. EDHO'da Ceylan karakteri masa toplantısının biteceği anda tuzağa düşürülerek oraya getirildi.

        Ceylan, Tuncay ve İshak'ın adamları tarafından Hızır'ın gözleri önünde öldürüldü. Böylece Sanem Çelik diziye veda etti.

        SELMAN KENDİ SONUNU GETİRDİ

        Masa toplantısı öncesi kimsesizlerden birisiyle görüşen Selman 150 bin dolar karşılığında Doğan Baba'yı öldürmek için teklif yaptı. Seko da paranın bir kısmını çalarak bu işi ayarladı.

        KİMSESİZ BABA AFFETMEDİ

        Ancak Kimsesiz Doğan ikiliyi tuzağa düşürdü ve adım adım ölüme çekti. Masa toplantısında bu olayın ortaya çıkmasıyla da Selman, Yaman'ın da onaylayıyla infaz edildi.

            HIZIR ÇAKIRBEYLİ'DEN BÜYÜK DERS

            Hızır Çakırbeyli, Tuncay'a ve İshak'a hayatları boyunca unutamayacağı bir ders verir. Ailesini korumaya çalışan Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'nin verdiği kararla zor duruma düşer.

            Ailenin direği ol dediği eşi Ceylan Çakırbeyli, verdiği sözleri hiçe sayarak istihbaratla birlikte hareket eder. Ceylan Çakırbeyli, Hızır Çakırbeyli'nin sevgisini kaybetme pahasına onu korumaya kararlıdır.

            Alpaslan ve İlyas Çakırbeyli'nin de ikazlarını yok sayan Ceylan Çakırbeyli, kendi planını uygulamaya başlar.

                Oğlu Uğur'u kaybettikten sonra harekete geçen Demir ise abisi İdris'le ters düşme pahasına yapılanı ödetmeye niyetlidir.

                Bu durumda Behzat'ın en yakınındaki Hakan ise ilk darbeyi alır. Oğlu Yaman Korkmaz'ın ikazlarına rağmen Kimsesiz Doğan'ı karşısına alan Hamdi Korkmaz ilk hamlesini yapar. Hamdi Kormaz'ın beklediği haber ise Seko'dan gelir.

                SANEM ÇELİK KİMDİR?

                Sanem Çelik, 18 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1982 yılında başladığı Erenköy İlkokulunu 1987 yılında bitirdi. 1983 yılında aynı zamanda İstanbul Belediye Konservatuarı Yarı Zamanlı Bale Bölümüne başladı.

                1987 yılından 1995 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Ana Sanat Dalı bölümünde Orta, Lise, ve Ön Lisans okudu. Ön lisansını aldıktan sonra 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Oyunculuk Ana Sanat Dalı Tiyatro bölümüne geçti. 1999'da mezun oldu. Konservatuvarda Yıldız Kenter ve Haldun Dormen'in öğrencisi oldu.

                    1996'da ilk sinema filmi deneyimini "Yaban" filmi ile yaşadı. 1997 senesinde "Kara Melek" dizisinde rol aldı. "Kara Melek" Sanem Çelik için büyük bir dönüm noktasıydı, Türkiye onu bu dizi ile tanıdı.

                    1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora, Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.

                    2013 yılının son aylarında çekilen ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Kanal D'de ekrana gelen, başrollerinde Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'ın yer aldıkları "İnadına Yaşamak" dizisininde görev aldı.

                    Bugüne kadar pek çok dizide ve filmde rol alan Çelik son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan karakterini canlandırdı.

                    OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

                    Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor.

                    Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.
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