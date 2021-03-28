2013 yılının son aylarında çekilen ve yönetmenliğini Serdar Akar'ın yaptığı, Kanal D'de ekrana gelen, başrollerinde Sanem Çelik, Oktay Kaynarca ve Murat Ünalmış'ın yer aldıkları "İnadına Yaşamak" dizisininde görev aldı.

Bugüne kadar pek çok dizide ve filmde rol alan Çelik son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan karakterini canlandırdı.

OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor.

Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.