Bir Zamanlar Çukurova'da ölüm geldi! Savaş başladı! Görenler neye uğradığını şaşırdı. Bir Zamanlar Çukurova 90.bölüm fragmanında yürekleri ağza getiren olay meydana geldi. Fikret tarafından rehin alınan Demir ağır yara aldı. Bir Zamanlar Çukurova'da ansızın fenalaşan Fekeli'nin yerde baygın vaziyette yatması da göze çaptı. Bir Zamanlar Çukurova 90. bölüm fragmanı ATV'de yayınlandı. Fragmanda Fikret'in Demir'i kaçırdığı ve ikili arasında büyük bir yüzleşme yaşandığı görülüyor. Ayrıca Fekeli'nin yaşadığı pişmanlıklardan ötürü "Suçsuz, günahsız insanların canını nasıl alabildim" diyerek yere düşmesi heyecanın dozajını artırdı.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 90.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!
Bir Zamanlar Çukurova 90.bölüm fragmanında, Hırsının kurbanı olan Fikret, Demir'e kirli oyun tertip eder. Karşısında Fikret'i görünce neye uğradığını şaşıran Demir, ölümle burun buruna geldi.
Kini dinmeyen Fikret'in gazabına uğrayan Demir, aldığı korkunç darbenin etkisiyle yere yığıldı. Fikret, tetiği çekmek üzere silahını Demir'e doğrulturken Bir Zamanlar Çukurova'da tehlikenin ayak sesleri yükseldi. Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, ''Suçsuz, günahsız insanların canını nasıl alabildin?'' diyen Fekeli'nin fenalık geçirip yere yığılması izleyenleri korkuttu. Yeni bölüm fragmanında gerek Demir'in gerek Fekeli'nin yaşadığı talihsiz olay, akıllara kadrodan çıkıyorlar mı sorusunu getirdi. Demir rolünü üstlenen Murat Ünalmış ve Fekeli karakteriyle tutkunlarını ağırlayan Kerem Alışık'ın senaryo gereği ölüp ölmeyecekleri konusu gelecek hafta yayına girecek yeni bölümünde kesinliğe kavuşacak.
ZÜLEYHA İLE RÜYALARI GERÇEK OLAN DEMİR, ÜMİT'E NE DİYECEK?
Demir ve Züleyha'nın hem evde hem iş hayatında yakaladığı mutluluk, Ümit'i yıkar! Sevda da durumu anlamış ve Ümit'in kapısına dayanmıştır. Şimdi Ümit, yuva yıkan kadın hikâyesinin başkahramanı olmak üzeredir! Bir kumpas için başlayan hikâyede Ümit şimdi Demir'den vazgeçebilecek mi?
Ümit'e kapıldığını düşünürken, Züleyha'dan beklediği aşkın karşılığını gören Demir ise hem onu kırmadan hem de konu Züleyha'nın kalbini kıracak hale gelmeden, konuşmaya çalışır. Sevda da, babasına benzemesini istemediği Demir'in peşindedir.