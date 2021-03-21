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    • 21.03.2021 11:11
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    • 21.03.2021 11:11
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    Uyanış Büyük Selçuklu'da kahreden ölüm! Son nefesini verirken içleri sızlattı! . bölüm fragmanı TRT izle

    TRT 1 ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan nde sular durulmuyor. .bölüm fragmanı evveli TRT1'e gelen son kısımda, Seferiye'nin yaşama tutunamayarak ruhunu teslim etmesi gönüllerde derin yara açtı. Son soluğunu vermeden evvel beğendikleriyle teker teker vedalaşması içleri yaktı. Aksiyon ve heyecan dozunun bir an olsun düşmeyen dizinin izleyenleri yine gözlerini dahi ayırmadan diziyi takip etti. Her hafta olduğu gibi bu akşam da reytingleri alt üst eden Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin hayranları yine heyecan dolu bir bölümün ardından, bir sonraki bölümde neler olacağını merakla beklemeye başladı. Uyanış Büyük Selçuklu 26. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? sorusu da sıklıkla sorulan sorular arasında girmeyi başardı.

    takvim.com.tr
    Uyanış Büyük Selçuklu'da kahreden ölüm! Son nefesini verirken içleri sızlattı!

    Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin hayranları heyecan ve aksiyon dolu savaş sahneleriyle bezeli yeni bölümün ardından bir sonraki bölümde neler olacağını merakla beklemeye başladı. Bu meraklarını bir nebze olsun gidermek isteyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranları, Uyanış Büyük Selçuklu 26. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? sorusunun yanıtını arıyor. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde, Seferiye'nin toprağa verilerek sonsuzluğa uğurlandığı sahne boğazları düğümledi. Kaçmaya çalıştığı esnada maskesi düşen Tekiş'in karanlık tarafı ortaya çıktı. Son bölümde, Komplocu Tekiş'in arkasından iş çevirdiğini öğrenen Melikşah ağır darbe aldı.


    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26.BÖLÜM FRAGMANI

    Yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği, olay örgüsünü Serdar Özonalan kaleme aldığı Akli Film imzalı tarih ve kurgu türündeki TRT1'in reyting rekormeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 26.bölüm fragmanı yayımlandı

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM FRAGMANI İÇİN TIKLAYINIZ

    UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Zengin oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Erdem Akakçe, Nik Xhelilaj gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu 26.bölümüyle 22 Mart Pazartesi tarihinde saat 20:00'da TRT1 kanalında tutkunlarına unutulmayacak dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.

        UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

        Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

        Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

        Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

        Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

        Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazalî gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hâkim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

        Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…
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        Haberler Magazin Uyanış Büyük Selçuklu'da kahreden ölüm! Son nefesini verirken içleri sızlattı! Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı TRT izle