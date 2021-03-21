Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin hayranları heyecan ve aksiyon dolu savaş sahneleriyle bezeli yeni bölümün ardından bir sonraki bölümde neler olacağını merakla beklemeye başladı. Bu meraklarını bir nebze olsun gidermek isteyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisi hayranları, Uyanış Büyük Selçuklu 26. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı? sorusunun yanıtını arıyor. Uyanış Büyük Selçuklu son bölümde, Seferiye'nin toprağa verilerek sonsuzluğa uğurlandığı sahne boğazları düğümledi. Kaçmaya çalıştığı esnada maskesi düşen Tekiş'in karanlık tarafı ortaya çıktı. Son bölümde, Komplocu Tekiş'in arkasından iş çevirdiğini öğrenen Melikşah ağır darbe aldı.
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26.BÖLÜM FRAGMANI
Yönetmenliğini Emre Konuk'un üstlendiği, olay örgüsünü Serdar Özonalan kaleme aldığı Akli Film imzalı tarih ve kurgu türündeki TRT1'in reyting rekormeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu 26.bölüm fragmanı yayımlandı
UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 26.BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zengin oyuncu kadrosunda; Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, İker Kızmaz, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Sevda Erginci, Murat Garipağaoğlu, Mehmet Özgür, Ali Gözüşirin, Çiğdem Selışık Onat, Erdem Akakçe, Nik Xhelilaj gibi birbirinden başarılı ve yetenekli isimlerin bulunduğu Uyanış Büyük Selçuklu 26.bölümüyle 22 Mart Pazartesi tarihinde saat 20:00'da TRT1 kanalında tutkunlarına unutulmayacak dakikalar yaşatmaya hazırlanıyor.