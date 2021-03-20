Altı sezonluk macerasında pek çok efsane karakter yaratan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Hamdi Baba ve Seko ikilisinin replikleri izleyiciler tarafından keyifle takip ediliyor. Özellikle son bölümde Yaman Korkmaz'ın evine giden Kimsesiz Doğan'ın Hamdi Korkmaz'a gözdağı verdiği sahnede heyecan doruklara çıktı. İkili arasında restleşme izleyicilerin sosyal medya platformlarından en çok izlediği sahnelerden birisi oldu. Barış görüşmelerinden mekanın denizden gemiyle taranmasının ardından bu olaya bir son vermek isteyen Hızır Çakırbeyli ise önce Tuncay'ı mekanına giderek onunla görüştü. Ardından da mekanı havaya uçurdu. İzleyiciler EDHO 187. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun cevabını arıyor. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. İşte haftanın en çok konuşulan sahnesi...

DEMİR'İN PLANI

Demir barışma bahanesiyle tüm masa üyelerini balıkçıya yemeğe çağırıp hepsini orada toplayarak onları öldürmeye çalıştı.