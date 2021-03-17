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    • Magazin
    • 17.03.2021 16:41
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    • 17.03.2021 16:41
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    Fenomen diziden haber var! nde son dakika gelişmesi! Yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

    İlk kez 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelen ; politik, mafya ve aksiyon türünde yapımcı ve yönetmen tarafından hayata geçirilmişti. 'de yayınlanan dizi, 4 sezon içerisinde 97 bölüm olarak ekranlara geldi. Dizideki olaylar ve karakterler gerçek hayattan uyarlanmıştı. Her bölümü ile izlenme rekorları kıran konusunda projeyi yakından takip edenler yeni sezon iddiaları sonrasında bir kez daha araştırmalarına daha da derinlik verdi. yarışmasından ayrılan yakışıklı oyuncu 'nun da yeşil ışık yaktığı projesinde ile beraber başrollerde oynayabileceği iddia edildi.

    takvim.com.tr
    Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde son dakika gelişmesi! Yeni sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

    Birçok kanalda tekrar bölümleri yayınlanan dizi, yeni kadrosuyla hazırlıklarını sürdürüyor. Dizinin yapımcısı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, ise "Kurtlar Vadisi Kaos diye bir dizimiz olacak. Senaryosunu yazdık. Onu yakın bir zamanda televizyon ekranında inşallah, şubat ayı gibi düşünüyoruz. Senaryosu bitti, bir kaç bölüm yazıldı. Tabii ki üzerinde değişiklikler olacaktır, gündemi yakalamak adına" açıklamasında bulunmuştu. Başrollerinde ünlü isim Necati Şaşmaz'ın yer aldığı Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin yeni sezonda hangi kanalda yayınlanacağı en çok merak edilenler arasında zirvede yer almakta.

    Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ayrılan yakışıklı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun da yeşil ışık yaktığı Kurtlar Vadisi Kaos dizisi projesinde Necati Şaşmaz ile beraber başrollerde oynayabileceği iddia edildi. Kendisine teklif gelmesi durumunda bunu mutlaka değerlendireceğini belirten İmirzalıoğlu, "Oyunculuğu bırakmış değilim. Şu ana kadar da bana ulaşan bir teklif bulunmamakta. Bir teklif gelmesi durumunda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinde seve seve oynarım." ifadelerini kullandı.

    KURTLAR VADİSİ KAOS NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Kurtlar Vadisi Kaos dizisi hakkında bazı açıklamalar yapan oyuncu Necati Şaşmaz, "Kaos yönetimi adı altında bir ideoloji bulunmakta. Bizde bu kaos yönetiminden nasıl kurtulacağımız adına yeni bir proje üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullanması ile gündem yeniden alev aldı. Yeni sezonda Kurtlar Vadisi Kaos dizisinin en geç 2021 Ekim ayında ATV ekranlarında başlayacağı iddia edilmekte.

        OYUNCU ÇİĞDEM BATUR YALANLAMIŞTI

        Oyuncu Çiğdem Batur, Instagram'dan soru-cevap yaptı. Oyuncu, uzun bir aradan sonra yeniden ekrana dönecek 'Kurtlar Vadisi' dizisinde yer alacağı iddialarına ilk kez cevap verdi. Yıllar önce projede Savcı Leyla karakterine fenomen olan Batur, "Kurtlar için geri dönecek misin?" sorusuna, "Bu konudaki her haberde adım var fakat doğruluk payı yok" cevabını verdi. Çiğdem Batur bir diğer açıklamasında ise "Hakkını vererek oynadığım her
        rolümle gurur duyuyorum" dedi.

        KURTLAR VADİSİ KAOS KONUSU NE?

        Kurtlar Vadisi Kaos günümüz siyasi, ekonomik ve konjonktürel konularla ilgili gelişmeleri yakından irdeleyecek. Necati Şaşmaz, yeni konseptte de yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmelerin diziye konu olacağını, hatta çok uzaklarda yaşanan gelişmelerle ilgili de güncel konuları ekrana taşıyacak bir hikaye oluşturduklarını anlattı.

        Yapımcı ve başrol oyuncusu Necati Şaşmaz dizi hakkında şu detayları paylaştı:

        "Kaos yönetimi diye bir ideoloji var. O ideolojide dünyayı kaosa yöneltip, kaos ile yönetmek. Biz de bu kaos yönetiminden nasıl kurtulabiliriz, nasıl çıkış sağlayabiliriz derdini anlatmaya çalışacağız. Kaos durumlarında elimizden neler alınır, nelere karşı savaşmamız gerekir, nelerden muzdarip olabiliriz. Bunları hikayemizde anlatmaya çalışacağız."

        KURTLAR VADİSİ KAOS OYUNCULARI KİMLER?

        Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos'un iddiasını şu sözlerle ortaya koydu: "Yakın coğrafyamızda, körfez olsun, bu civardaki ülkelerde, siyasi ve coğrafi denklemde bizler nerede olacağız, nasıl duracağız, neler yapabiliriz. Bunları irdeleyecek hikayelerimiz olacak. Global anlamda da Myanmar'dan Afganistan'dan Makedonya'ya hatta Amerika'ya uzanan hikayeler olacak diye şimdiden müjde verebilirim."

            KURTLAR VADİSİ HAKKINDA

            İlk kez 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi; politik, mafya ve aksiyon türünde yapımcı ve yönetmen Osman Sınav tarafından hayata geçirilmişti. Show TV'de yayınlanan dizi, 4 sezon içerisinde 97 bölüm olarak ekranlara geldi. Dizideki olaylar ve karakterler gerçek hayattan uyarlandı.

            Dizinin tanıtımlarında yer alan "Bu bir mafya dizisidir" sloganı dikkat çekti. Çekimler genel olarak İstanbul'un Asya Yakası'nda yer alan Üsküdar ilçesinde gerçekleştirildi. Bunun haricinde İstanbul'un birçok mahallesinde ve semtinde çekimleri yapıldı.

            Kurtlar Vadisi dizisi 29 Aralık 2005 tarihinde final yaptıktan 10 ay sonra 'Kurtlar Vadisi Irak' adlı sinema filmi gösterime girdi. O dönemde Türk sinemasının en çok para harcanan filmi olan Kurtlar Vadisi Irak, en çok gişe hasılatı elde eden yapımı oldu.
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