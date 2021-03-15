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    • Magazin
    • 15.03.2021 20:33
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    • 15.03.2021 20:33
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    Oyuna getirdi dal budak bırakmayacak! 186. bölüm fragmanı: Düşmanlık sonrası vehamet arşa tırmanıyor

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da İlyas'ı bir türlü yenemeyen Tuncay ve İshak'ın yeni bölüm fragmanında yaptıkları plan herkesi şaşırttı. Düşmanlarının planları teker teker boşa çıkaran İlyas hem ailesini hem de dostlarını yaptığı planlar sayesinde ayakta tutarken İshak'ı vurması ise haftaya damgasını vuran olaylardan oldu. Yaman planlarını harekete geçirmek için mücadele etse de Selman'ın Demir'le görüşürken yakalanması fitili ateşledi. İlyas hem Yaman'ı hem de Selman'ı karşısına alıp masanın lideri olarak "İhanet sayarsam Selman'ın kafasına sıkar, gelir sana başsağlığı dilerim" diyerek tehdit etti. 186. bölüm fragmanında yaşananlar izleyicileri heyecanlandırdı.

    takvim.com.tr
    EDHO 186. bölüm fragmanı yayınlandı!

    ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyli ailesinin tüm sorumluluğunu sırtlayan İlyas savaştığı tüm cephelerde galip gelmesini bildi. Bir yandan Tuncay-İshak ittifakıyla uğraşan İlyas öte yandan dost gözüken düşmanların planlarını teker teker boşa çıkardı. Hamdi'nin Doğan'ı öldürmek için Suphi üzerinden yaptığı plan ise Hızır tarafından geri püskürtüldü. Selman'ın İdris'in kardeşi Demir'le görüştüğü tespit eden İlyas, Yaman ve Selman'ı fidanlığa getirerek öldürmeden önceki son ikazını yaptı. Hızır ve Doğan'ın tahliye olduğu bölüm sonrası EDHO 186. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

    SELMAN YAKALANIYOR

    Ağabeyi içeride olan İlyas tüm düşmanlarını teker teker tufaya düşürdü. Demir'in Yaman'ın kardeşi Selman'la görüştüğünün haberini alan İlyas, Tufan'a onu getirmesi yönünde talimat verdi.

    "GELMENE GEREK YOK"

    Yaman'ı da fidanlığa çağıran İlyas, açık açık yeni hasmı İdris ve Demir ile görüşmeye devam ettiği takdirde Selman'ın kafasına sıkacağını söyleyerek Korkmazları tehdit etti. Son sahnede hain Orhan'ın işini bitiren İlyas "Gelmene gerek yok İshak. Ben nasılsa geleceğim" dedi.

    ORHAN AÇIĞA ÇIKTI

    İshak'ın vurulması, hain Orhan'ın açığa çıkarak ifade vermesi ve Kimsesiz Doğan ile Hızır'ın tahliye olması diziye damgasını vuran olayların başında yer aldı.

        HIZIR VE DOĞAN TAHLİYE OLDU

        Ağabeyinin yokluğunda tüm düşmanlarını birer birer zor durumda bırakan İlyas içlerindeki haini de etkisiz hale getirip Kimsesiz Doğan ve Hızır'ın tahliye olmasını sağladı. Orhan'ın ihanetini de affetmeyen İlyas son sahnede hastanede onun işini de bitirerek İshak'ı telefondan tehdit etti.

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        Hızır, düşmanlarının ayağını kaydırıyor. İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığı iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır.

        İSHAK'A PUSU

        Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.

            İLYAS HERKESİ DAĞITIYOR

            İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz.

            ORHAN'IN İHANETİ

            İlyas, Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçti.

            FAÇALILARIN YENİ HASMI

            İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır.

                İDRİS'İN İŞİNİ BİTİRECEK

                İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar. Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer.

                GECE KUŞU ÖLÜYOR

                Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.
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                Haberler Magazin Oyuna getirdi dal budak bırakmayacak! EDHO 186. bölüm fragmanı: Düşmanlık sonrası vehamet arşa tırmanıyor