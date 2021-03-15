ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Çakırbeyli ailesinin tüm sorumluluğunu sırtlayan İlyas savaştığı tüm cephelerde galip gelmesini bildi. Bir yandan Tuncay-İshak ittifakıyla uğraşan İlyas öte yandan dost gözüken düşmanların planlarını teker teker boşa çıkardı. Hamdi'nin Doğan'ı öldürmek için Suphi üzerinden yaptığı plan ise Hızır tarafından geri püskürtüldü. Selman'ın İdris'in kardeşi Demir'le görüştüğü tespit eden İlyas, Yaman ve Selman'ı fidanlığa getirerek öldürmeden önceki son ikazını yaptı. Hızır ve Doğan'ın tahliye olduğu bölüm sonrası EDHO 186. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler merak konusu oldu. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

SELMAN YAKALANIYOR

Ağabeyi içeride olan İlyas tüm düşmanlarını teker teker tufaya düşürdü. Demir'in Yaman'ın kardeşi Selman'la görüştüğünün haberini alan İlyas, Tufan'a onu getirmesi yönünde talimat verdi.