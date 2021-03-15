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    • 15.03.2021 17:44
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    • 15.03.2021 17:44
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    açıklandı mı? 2021 nasıl öğrenilir?

    2021 Survivor nasıl öğrenilir? Merakla beklenen sorusuna yanıt aranıyor. Survivor birleşme partisine gidecek bir kişinin belirleneceği çekiliş için binlerce Exxen üyesi başvuruda bulundu. Exxen kullanıcılarının başvuru yapabildiği bu çekilişte şanslı adaylar bir tanıdığı ile beraber 4 gece 5 gün Dominik’te bir otelde kalabilecek. Peki Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı?

    takvim.com.tr
    Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2021 Survivor Exxen çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

    2021 Survivor Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? Exxen çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir sorusunun cevabı merak ediliyor. Exxen'de yapılan açıklamaya göre 15 Mart günü gerçekleştirilen çekilişe Exxen üyeleri başvuruda bulundu. Survivor birleşme partisine katılacak 2 kişinin belirleneceği çekiliş sonucuna göre; kazanan talihliler bir tanıdığı ile beraber 4 gece 5 gün Dominik'te bir otelde konaklayabilecek.

    SURVIVOR EXXEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Exxen'de yapılan açıklamaya göre; çekiliş 15 Mart 2021 saat 15:00'te noter huzurunda gerçekleştirilecek.

    Toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı toplarla noter huzurunda halka açık olarak çekiliş yapılacağı duyuruldu.

    EXXEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Kazanan talihlilerin ise Akşam gazetesinden duyurulacağı açıklandı.

        BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

        2021 sezonunda TV8 ekranlarında yer almakta olan Survivor Ünlüler- Gönüllüler birleşme partisinin 27-28 Mart'ta yapılacağı açıklandı.

        BİRLEŞME PARTİSİNDE NELER OLACAK?

        Acun Ilıcalı, geçtiğimiz akşam toplanan ada konseyinde birleşme partisine dair bilgileri seyircilere aktardı. Birleşme partisinin ilk sürprizi ise dünyaca ünlü bir şarkıcının davet edildiği ve partiden bir önce Survivor konseri vereceği açıklandı. Bu konsere Yunan yarışmacılar da katılacak.

        Survivor birleşme partisinde yine her sene olduğu gibi yine bir şarkı yarışması yapılacağı ve bu anlamda yarışmacıların, karaokede şarkı söyleme yeteneklerini göstereceği duyuruldu. Bununla birlikte geçen sezonun şampiyonu Cemal Can Canseven yarışmacılar ile birlikte bir parti verecek.
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