Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2021 Survivor Exxen çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

BİRLEŞME PARTİSİNDE NELER OLACAK?

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz akşam toplanan ada konseyinde birleşme partisine dair bilgileri seyircilere aktardı. Birleşme partisinin ilk sürprizi ise dünyaca ünlü bir şarkıcının davet edildiği ve partiden bir önce Survivor konseri vereceği açıklandı. Bu konsere Yunan yarışmacılar da katılacak.

Survivor birleşme partisinde yine her sene olduğu gibi yine bir şarkı yarışması yapılacağı ve bu anlamda yarışmacıların, karaokede şarkı söyleme yeteneklerini göstereceği duyuruldu. Bununla birlikte geçen sezonun şampiyonu Cemal Can Canseven yarışmacılar ile birlikte bir parti verecek.