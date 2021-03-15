Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? 2021 Survivor Exxen çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir?

2021 Survivor Exxen çekiliş sonuçları açıklandı mı? Exxen çekiliş sonuçları nasıl öğrenilir sorusunun cevabı merak ediliyor. Exxen'de yapılan açıklamaya göre 15 Mart günü gerçekleştirilen çekilişe Exxen üyeleri başvuruda bulundu. Survivor birleşme partisine katılacak 2 kişinin belirleneceği çekiliş sonucuna göre; kazanan talihliler bir tanıdığı ile beraber 4 gece 5 gün Dominik'te bir otelde konaklayabilecek.
SURVIVOR EXXEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Exxen'de yapılan açıklamaya göre; çekiliş 15 Mart 2021 saat 15:00'te noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Toplam katılımcı sayısının rakam hanelerini oluşturabilecek kadar numaralı toplarla noter huzurunda halka açık olarak çekiliş yapılacağı duyuruldu.
EXXEN ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Kazanan talihlilerin ise Akşam gazetesinden duyurulacağı açıklandı.