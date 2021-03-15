TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışma Doya Doya Moda "All Star" konseptinde bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da jüriler değişmese de yarışmacılar da değişiklik yapıldı. Eski ve yeni sezondan tanıdık simaların stillerini sergilediği yarışma Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? İşte 15 Mart Doya Doya Moda All Star puan durumu…
15 MART PAZARTESİ DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU
Betül:10
Özde: 17
Birben: 15
Emel: 8
Rümeysa: 7
Ferdanur:9
Su: 8
BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?
Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu. Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.