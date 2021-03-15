Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 15.03.2021 18:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.03.2021 18:04
    ABONE OL

    ? !

    ? Sorusunun yanıtı gündemde en çok araştırılanlardan biri oldu. TV8’in fenomen yarışması konsep değişikliğine gitti ve olarak eski ve yeni sezon yarışmacı kadrolarıyla 7 kız şeklinde yoluna devam etmeye karar verdi. Yeni yarışmanın ilk günü ise bugün başladı ve izlemeyi kaçıranlar günün puanlarının nasıl şekillendiğini, birincinin kim olduğunu merak etti. haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu?

    TV8'de hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan yarışma Doya Doya Moda "All Star" konseptinde bugün ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı.Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda All Star'da jüriler değişmese de yarışmacılar da değişiklik yapıldı. Eski ve yeni sezondan tanıdık simaların stillerini sergilediği yarışma Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? İşte 15 Mart Doya Doya Moda All Star puan durumu…

    15 MART PAZARTESİ DOYA DOYA MODA ALL STAR PUAN DURUMU

    Betül:10
    Özde: 17
    Birben: 15
    Emel: 8
    Rümeysa: 7
    Ferdanur:9
    Su: 8

    BETÜL BÖÇKÜN KİMDİR?

    Aslen Bingöllü olan Betül Böçkün, 24 yaşındadır. Babası ve annesi ayrı olan Betül Böçkün, annesi ile görüşmediklerini ve annesini neredeyse hiç görmediğini ifade etmişti. Daha önce bir evlilik yapmış olan Betül Böçkün'ün çocuğu hayatını kaybetmişti. Yarışmacı, 3 yaşındaki çocuğunun vefat ettiğini dile getirirken tüm jüri üyeleri göz yaşlarına boğulmuştu. Annesiyle babasının yollarını ayırılmasının ardından annesinden hiç haber alamadıklarını söyleyen Betül Böçkün, kendilerini halalarının büyüttüğünü açıklamıştı. Doya Doya Moda'da makyajını ve saçını kendisi yapan Betül Böçkün, kuaförlük mesleği yapıyor.

        ÖZDE KARACAN KİMDİR?

        28 yaşında olan Özde Karacan, yarışmaya Mersin'den katılmıştır. Aksesuar ve takı işleri ile uğraştığı bir dükkanı bulunan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda programında oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen adından çokça söz ettirmiştir. Giyim tarzı ile sunucu ve jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'Haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile ekranlarda iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. sezonuna ise 24 Ağustos tarihinde dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. sezonda da programa katıldığı ilk hafta birincilik almış ve iddiasını ortaya koymuştu. Karacan, şimdi de Doya Doya Moda All Star'da yarışacak yarışmacılar arasında yer alıyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Magazin Doya Doya Moda All Star günün birincisi kim oldu? 15 Mart Doya Doya Moda All Star puan durumu!