Bir kükreyişiyle şahlandıracak! Kuruluş Osman 50. bölüm 2. fragmanında ölüme uzanan yol soluğunu kesti. Çarşamba akşamları izleyicilerini adeta tarihin sayfalarında dolaştıran Kuruluş Osman'da bu hafta yaşanacak gelişmelerle heyecanın dozajı iyice artacak. Son bölümde Togay'ın gelişiyle işler iyice sarpa sardı. Bağımsız devlet fikriyle hareket eden Osman Bey Türk beylerini düzenlediği toyda bir araya getirdi ve İnegöl Kalesi'ni fethetme planının detaylarını onlarla paylaştı. Osman Bey'in Türk birliğini sağlamasına engel olmak isteyen Togay ise toya bir saldırı düzenledi. Bugün yayınlanan Kuruluş Osman 50. bölüm 2. fragmanında ise Togay ve Nikola'nın anlaştığı görülüyor.

DÜNDAR BEY BU SINAVDAN GEÇEBİLECEK Mİ?

Osman Bey obadaki haini ortaya çıkarmak için zekice bir oyun kurdu. Söğüt'teki toya düzenlenen saldırının arkasında Moğolların olduğunu öğrenen Osman Bey, bu bilgiyi kullanarak Togay'a istihbaratı kimin verdiğinin peşine düştü.