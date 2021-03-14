Kuruluş Osman 49.son kısımda, Togay'ın yaptığı hamle teşebbüsü Osman'a emanet duygusunu zayıflatmıştır. Kuruluş Osman 50.kısım fragmanında Osman'ı yıkmak isteyenler ortak emel çevresinde eforlarını birleştirir. Togay, intikam ateşiyle yanıp alevlenen Malhun'u gözünü dahi kırpmadan yaralamıştır. Togay'ın özellikle Ertuğrul'un düşmanlarından Noyan'a benzemesi "Togay yoksa Noyan'ın oğlu mu?" sorusunu akıllar getirmişti. Ancak Papa'nın ajanları Simon, Petrus ve Togay görüşmesinin ardından bu soru yanıt buldu. Simon, Togay ile görüşmenin ardından Petrus'a "Togay Noyan'ın oğlu!" derken Petrus ona "Sadece oğlu değil. O uğursuz bedeninde Noyan'ın hem ruhunu hem de kinini taşıyor." şeklinde yanıt verdi. Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanında ise Osman Bey'in yeni düşmanına karşı harekete geçtiği görülüyor. İşte Kuruluş Osman 50. bölüm fragmanında yaşanacak gelişmeler...
KURULUŞ OSMAN 50.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Diriliş Ertuğrul yapımıyla gerek ülkemizde gerekse dünyanın çeşitli ülkelerinde nam salan Mehmet Bozdağ'ın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğinde de Ahmet Yılmaz ve Fethi Bayram ikilisinin bulunduğu Bozdağ Film farkıyla kaliteli ve iddialı sahneler çıkaran Kuruluş Osman 50.bölümüyle 17 Mart Çarşamba tarihinde saat 20:00'da akıllardan silinmeyecek sahneleriyle dizi severlerin huzuruna geçecek.
KURULUŞ OSMAN 50.BÖLÜM FRAGMANINDA DEV TRANSFER!
Olay örgüsünü Mehmet Bozdağ, Ozan Bodur, Atilla Engin ve Aslı Zeynep Peker Bozdağ'ın yazdığı, genel yönetmenliğinde Metin Günay'ın yer aldığı, gerek zengin oyuncu kadrosu gerekse etkileyici senaryosu ve başarılı prodüksiyonu ile gerilim tufanı estirerek her hafta birincilik tahtını hiçbir rakibine kaptırmayan Kuruluş Osman 50.bölüm fragmanı aktarıldı. Kuruluş Osman'da usta isim Teoman Kumbaracıbaşı'nın üstlendiği Kara Şaman Togay karakterinin gelişi izleyenleri heyecanlandırdı.