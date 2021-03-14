Osman Bey "Keferenin azılısı bu İnegöl tekfurudur. Yalnız büyük pazarlarla, ticaret yollarıyla aramıza girmekle kalmaz, fırsat buldukça Müslüman'ın canına kast eder. Ne azim bir mevkidedir bu kale ve fethi ne büyük hamlelerin önünü açacaktır, siz de göresiniz" diyerek beylere uzun süredir üzerinde çalıştığı planlarını gösterdi. "İnegöl Tekfuru Konstantiniyye'dedir. Biz hamle etmezsek, Türkmen beylerini uçlardan sürmek için geri dönecektir. Ben derim ki, Alplarımızı birleştirelim. Pazaryeri'ni aşıp İnegöl'e varalım. Kestel, Bilecik ve Keles yollarıyla, kalenin bağlantısını kesip "Allah Allah" nidalarıyla fethedelim" diyen Osman Bey'in bu sözlerini toya katılan tüm beyler de onayladı.

Türk birliğine engel olmak isteyen Kara Şaman Togay'ın ise başka planları vardı. Türk obaları arasında ikilik çıkarmak ve Kayı beyinin itibarını zedelemek isteyen Togay, Papa'nın ajanları Süleyman ve Melik'in desteği ile gizlice toyun yapılacağı hana sızdı. Üzerine toya katılmayan Dodurga Beyi'nin mührünü işlediği okla Malhun Hatun'un babası Umur Bey'i vuran ve peşine düşenleri 'uçan ateş'le etkisiz hale getiren Togay, Söğüt'te büyük bir kargaşaya neden oldu.