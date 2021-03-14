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    • Magazin
    • 14.03.2021 08:57
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    • 14.03.2021 08:57
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    EDHO'da ihanet ve göz dağı şoku! Tahminleri aşan veda madara etti!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda; Büyük krizin patlak vermesi neticesinde narkotik ekibi tarafından hapsedilip cezaevine yerleştirilen Hızır ve Doğan uğradıkları ihaneti ortaya çıkarmaya muvaffak olmuştur. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185.son kısımda; Hızır'ın onayını alması üzerine harekâtların mesullüğünü devralan Alparslan maksatlarını zaferle sonuçlandırmak dört koldan hamle planları hazırlarken sağlık kurumuna yatırılan Orhan'ı gözüne kestirmiştir. Diziseverler heyecan dolu 185. bölümün ardından şimdi de EDHO 186. bölüm için araştırmalarına başladılar. Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz 186. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu soruluyor.

    takvim.com.tr
    EDHO'da ihanet ve göz dağı şoku! Tahminleri aşan veda madara etti!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185.son kısımda; Sağlık Kurumuna sevk edilen Orhan, yanaşmakta olan riskten sıyrılabilmek için adamlarından kendisini çıkarmasını istese de iş işten çoktan geçmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda; Hasmının sarihini tutarak elindeki fırsatları sağlam değerlendiren İlyas, göz dağı verip Orhan'ı tesirsiz hale getirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölüm fragmanı çıktı mı? İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığ iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz.


    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana gelmedi...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölümüyle 16 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184. BÖLÜMDE NE OLMUŞTU?

        İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri toz üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir. Gelecek müdahaleyi bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli hem içerde hem dışarda İshak'ın bağlı olduğu şebekeyle de mücadelesine devam eder.Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan operasyonda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır.Geçirdiği zorlu ameliyatın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum kalan Alpaslan'ın ise tek dayanağı rahmetli eşinin emaneti kızı Zeyno olur. Tekin ve Kubilay'ı amcası İlyas Çakırbeyli'nin yanına gönderen Alpaslan, en büyük mücadelesini de kendi içinde verir.

        SELMAN YAKALANIYOR

        Ağabeyi içeride olan İlyas tüm düşmanlarını teker teker tufaya düşürdü. Demir'in Yaman'ın kardeşi Selman'la görüştüğünün haberini alan İlyas, Tufan'a onu getirmesi yönünde talimat verdi.

        "GELMENE GEREK YOK"

        Yaman'ı da fidanlığa çağıran İlyas, açık açık yeni hasmı İdris ve Demir ile görüşmeye devam ettiği takdirde Selman'ın kafasına sıkacağını söyleyerek Korkmazları tehdit etti. Son sahnede hain Orhan'ın işini bitiren İlyas "Gelmene gerek yok İshak. Ben nasılsa geleceğim" dedi.

        ORHAN AÇIĞA ÇIKTI

        İshak'ın vurulması, hain Orhan'ın açığa çıkarak ifade vermesi ve Kimsesiz Doğan ile Hızır'ın tahliye olması diziye damgasını vuran olayların başında yer aldı.

        HIZIR VE DOĞAN TAHLİYE OLDU

        Ağabeyinin yokluğunda tüm düşmanlarını birer birer zor durumda bırakan İlyas içlerindeki haini de etkisiz hale getirip Kimsesiz Doğan ve Hızır'ın tahliye olmasını sağladı. Orhan'ın ihanetini de affetmeyen İlyas son sahnede hastanede onun işini de bitirerek İshak'ı telefondan tehdit etti.

            İSHAK'A PUSU

            Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.

            İLYAS HERKESİ DAĞITIYOR

            İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz.

            ORHAN'IN İHANETİ

            İlyas, Bahar Sincanlı'nın yakın korumalığını yapan Orhan'ın ihanetini öğrenen ve bu bilgi sayesinde abisi Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı kurtarmak için harekete geçti.

            FAÇALILARIN YENİ HASMI

            İlyas Çakırbeyli, bir yandan da akrabası Haşmet Façalılar'la hasımlık yapan İdris ve ailesiyle uğraşır.

            İDRİS'İN İŞİNİ BİTİRECEK

            İlyas Çakırbeyli, Tufan Reis'in de yardımıyla İdris ve ailesi üzerinde plan yapar. Atılan iftira yüzünden içeri giren Hızır Çakırbeyli, Tuncay ve Hamdi Korkmaz'ın kurduğu planı çözer.

            GECE KUŞU ÖLÜYOR

            Suphi üzerinden Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'ı ortadan kaldırmak isteyen Gece Kuşu ise kendi kazdığı kuyuya düşer.

            OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

            Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor.

            Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

            OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

            Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha Cihangir beyefendiye geçmedim" dedi.

            Bunun üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." şeklinde cevap verdi.

            RAMO'DA BİTİRİLEN KARAKTERLER

            Köksal (Mehmet Akif Özdemir): Ramo'nun akıl hocası. Cihangir'in eski dostu. Doğu'nun babası. Hastalığından dolayı ölür. (12-34)
            Yıldırım (Nişan Şirinyan/Attila Olgaç): İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan biri. Doğu tarafından ilaç verilerek öldürüldü. (29-33)
            Cevdet (Gökmen Kasabalı): Ramo'nun adamı. Korkut'un adamları tarafından öldürülür. (21-31)

            Nadia (Gözde Kaya): Vasilinin eşi. Mazhar tarafından öldürülür. (23-28)
            Cihangir (Olgun Şimşek): Ramo'nun babasının asıl katili ve İstanbul'da tüm kirli işleri yöneten iş adamı. Ramo tarafından öldürülür. (12-28)
            Ahsen (Pelin Körmükçü): Cihangir'in eşi. Nadia tarafından öldürülür. (12-28)
            Neriman (Leyla Kader İlhan): Doğan ve Şahin'in annesi. İzmir'e taşınır. (1-27)
            Yavuz (Yiğit Özşener): Cihangir'in yardımcısı. Ramo'nun gizli destekçisi. Ramo tarafından öldürülür. (1-26)
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            Haberler Magazin EDHO'da ihanet ve göz dağı şoku! Tahminleri aşan veda madara etti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölüm fragmanı izle!