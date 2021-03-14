OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor.

Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.

OLGUN ŞİMŞEK'TEN KİMSESİZ YAŞAR AÇIKLAMASI

Geçen yıl İbrahim Tatlıses'in İbo Show'a konuk olan Olgun Şimşek'e "Kimsesiz Yaşar, ben hala öyle olarak biliyorum seni. Daha Cihangir beyefendiye geçmedim" dedi.

Bunun üzerine 49 yaşındaki ünlü oyuncu "Kimsesiz Yaşar artık öldü gitti. Gerçi ölmedi. Güzel çalışma oldu. Ama bitti artık o. Şimdi Cihangir Bey artık." şeklinde cevap verdi.

RAMO'DA BİTİRİLEN KARAKTERLER

Köksal (Mehmet Akif Özdemir): Ramo'nun akıl hocası. Cihangir'in eski dostu. Doğu'nun babası. Hastalığından dolayı ölür. (12-34)

Yıldırım (Nişan Şirinyan/Attila Olgaç): İstanbul'u yöneten üç büyük patrondan biri. Doğu tarafından ilaç verilerek öldürüldü. (29-33)

Cevdet (Gökmen Kasabalı): Ramo'nun adamı. Korkut'un adamları tarafından öldürülür. (21-31)

Nadia (Gözde Kaya): Vasilinin eşi. Mazhar tarafından öldürülür. (23-28)

Cihangir (Olgun Şimşek): Ramo'nun babasının asıl katili ve İstanbul'da tüm kirli işleri yöneten iş adamı. Ramo tarafından öldürülür. (12-28)

Ahsen (Pelin Körmükçü): Cihangir'in eşi. Nadia tarafından öldürülür. (12-28)

Neriman (Leyla Kader İlhan): Doğan ve Şahin'in annesi. İzmir'e taşınır. (1-27)

Yavuz (Yiğit Özşener): Cihangir'in yardımcısı. Ramo'nun gizli destekçisi. Ramo tarafından öldürülür. (1-26)