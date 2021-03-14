Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185.son kısımda; Sağlık Kurumuna sevk edilen Orhan, yanaşmakta olan riskten sıyrılabilmek için adamlarından kendisini çıkarmasını istese de iş işten çoktan geçmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son kısımda; Hasmının sarihini tutarak elindeki fırsatları sağlam değerlendiren İlyas, göz dağı verip Orhan'ı tesirsiz hale getirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölüm fragmanı çıktı mı? İlyas Çakırbeyli, abisi Hızır Çakırbeyli'den aldığ iznini harfiyen yerine getirmek için canla başla çalışır. Özcan'ın otelde kendisini ortadan kaldırmaya çalışmasının ardından planını kuran İlyas Çakırbeyli, İshak'ı pusuya düşürür.İlyas Çakırbeyli abisi Hızır Çakırbeyli ve yeğeni Alpaslan Çakırbeyli'nin yokluğunu aratmaz.
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana gelmedi...
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 186.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 186.bölümüyle 16 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.