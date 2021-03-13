Olgun Şimşek Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a dönecek mi sorusu son haftaların en merak edilen sorularından birisi olarak dizinin sıkı takipçilerinin aklında yer ediniyor. İddialar özellikle ünlü oyuncunun Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte alevlendi. Ramo dizisinde son haftalarda Olgun Şimşek dahil 8 ismin peş peşe vedası izleyicilere saç baş yoldurdu. Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO izleyicileri heyecana neden oldu. Ünlü ismin Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte geri dönüyor söylentileri tekrar gündeme geldi. Senaryoya göre yurt dışında olan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları yapılıyor. Özellikle Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakteriyle Ali Sürmeli'nin kadroya dahil olması bu isteklerin artmasına neden oldu.

OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor.