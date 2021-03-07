Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.son bölümde; Silahlı saldırı operasyonundan sağ salim kurtulan Alpaslan, yarı felçli olarak yaşantısını sürdürmek mecburiyetinde kalmıştır. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde, Evden tedavi sürecine devam eden Alpaslan'a kurulan komplonun faturasını ağır biçimde kesilmek üzere aman vermeden savaşın fitili ateşlenmiştir. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185.bölüm fragmanı çıktı mı? Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 185.bölümüyle 9 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.