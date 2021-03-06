Sekizinin ani vedası sinirden saç baş yoldurttu! Duyan kafasını duvara vuruyor! EDHO'ya Olgun Şimşek geliyor iddiaları ünlü oyuncunun Ramo'dan ayrılmasıyla akıllarda yer ediniyor. Ramo dizisinde son haftalarda Olgun Şimşek dahil 8 ismin peş peşe vedası izleyicilere saç baş yoldurdu. Olgun Şimşek'in Ramo'dan ayrılması EDHO izleyicileri heyecana neden oldu. Ünlü ismin Ramo'dan ayrılmasıyla birlikte geri dönüyor söylentileri tekrar gündeme geldi. Senaryoya göre yurt dışında olan Kimsesiz Yaşar karakterine dair sosyal medyada "Kimsesiz Baba" geri dönsün yorumları yapılıyor. Özellikle Yaşar'ı yetiştiren ve ona o adı veren Kimsesiz Doğan karakteriyle Ali Sürmeli'nin kadroya dahil olması bu isteklerin artmasını sağladı. İzleyiciler Olgun Şimşek'in canlandırdığı Kimsesiz Yaşar karakterinin dizinin hikayesine dahil olarak hem dostu İlyas ile hem de onu yetiştiren Kimsesiz Doğan ile beraber mücadele etmesini istiyor.

OLGUN ŞİMŞEK EDHO'YA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kimsesiz Yaşar karakteriyle izleyicilerin gönlüne taht kuran Olgun Şimşek'in diziye geri dönmesi isteniyor. Ancak konu hakkında henüz ünlü oyuncudan da, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yayıncı kuruluşundan da bir açıklama gelmedi.