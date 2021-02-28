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    • 01.03.2021 00:41
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    EDHO'da Hızır'ın içi içini kemiriyor! Korkunç felaket tecelli etti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölüm fragmanı izle

    EDHO'da Hızır'ın içi içini kemiriyor! Korkunç felaket tecelli etti! , eşi 'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir. Senaristliğini , ve 'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise , ve 'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölümüyle 2 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

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    EDHO'da Hızır'ın içi içini kemiriyor! Korkunç felaket tecelli etti!

    EDHO'da Hızır'ın içi içini kemiriyor! Korkunç felaket tecelli etti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölüm fragmanı izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.son bölümde, İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Boyun bölgesine isabet eden kurşun sonrası hastaneye sevk edilen Alparslan'ın hayatta kalmasının tamamen bir mucize olduğunun söylenmesi derinden sarstı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Merminin girdiği tehlike nokta yüzünden Alparslan'ın belden aşağısının felç kalacağı gelişmesi büyük yıkıma uğrattı.

    İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölüm fragmanı:

    Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "Herkesi öldüreceğim!" sözleri damga vurdu.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
    Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölümüyle 2 Mart Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.


    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 184.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana gelmedi.....

        EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

        "Zaafı olan herkes ölür!"

        Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer.

        ALPASLAN'IN YAŞAM SAVAŞI

        Kendi mekanlarında, dostlarının arasında saldırıya uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verir.

        HIZIR AİLESİNİ BİR ARAYA TOPLUYOR

        İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir.

            OKLAR İSHAK'TA!

            Alpaslan'a yapılan saldırının arkasındaki isme ulaşan Kimsesiz Doğan, okları kontrgerilla İshak'a çevirir.

            "BENİM CİĞERİME GÖZ DİKTİLER"

            "Benim ciğerime göz diktiler" diyen Kimsesiz Doğan, sokaklardaki tüm kimsesizleri İshak'ın izini bulmaya çağırır.

            ESKİ İLYAS GERİ DÖNÜYOR

            İlyas Çakırbeyli Doğan Baba'nın bulduğu adreslere tek tek baskınlar yapar. Tüm aile perişan halde Alpaslan'dan gelecek haberi beklerken, Ceylan Çakırbeyli'nin tek duası ise Alpaslan'ın yaşamasıdır.

                EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

                Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar.

                Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, hasmı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer.

                Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da ortdan kaldırır.

                    İdris Reis oğlu Kaya'nın hesabını sormak için akrabalarıyla birlikte plan yapar.

                    Façalı ailesinin evine baskın yapmaya hazırlanan İdris Reis'in kardeşi Demir, beraber iş tuttuğu Yaman Kormaz'ın kurduğu oyunda piyon olmaya hazırdır.

                    Abisinin emri ile masa liderliğine gelen İlyas Çakırbeyli ise yaşanan kaos ortamından uzaklaşmak ister. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar.
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                    Haberler Magazin EDHO'da Hızır'ın içi içini kemiriyor! Korkunç felaket tecelli etti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölüm fragmanı izle