EDHO'da Hızır'ın içi içini kemiriyor! Korkunç felaket tecelli etti! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölüm fragmanı izle... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.son bölümde, İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Hızır Çakırbeyli tüm ailesini ve dostlarını bir araya toplayarak iz bulmalarını ister. Hızır Çakırbeyli'nin bu isteğine en hızlı yanıtı ise kimsesizlerin babası Doğan verir. Boyun bölgesine isabet eden kurşun sonrası hastaneye sevk edilen Alparslan'ın hayatta kalmasının tamamen bir mucize olduğunun söylenmesi derinden sarstı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Merminin girdiği tehlike nokta yüzünden Alparslan'ın belden aşağısının felç kalacağı gelişmesi büyük yıkıma uğrattı.

İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 184.bölüm fragmanı:

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölüm fragmanına "Herkesi öldüreceğim!" sözleri damga vurdu.