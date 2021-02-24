Geçtiğimiz günlerde mahkemede ifade veren genç manken şu ifadeleri kullandı; "Müştekinin evinde bulunduğum bir tarihte kendisi benden habersiz olarak telefonumu kurcalayıp mesajlarımı okumuş, olay tarihinde bana mesajları okuduğunu söyleyerek kimlere 3 bin liralık alışveriş geçirdiğini biliyorum aşağılık ucuz bir kadınsın diye konuştu. Bende kendimi kaybettim ne yazdığımı hatırlamıyorum. Attığı mesajları gördükten sonra bende yaptığımın yanlış olduğunu fark ettim. Ancak beni bu duruma o mecbur bıraktı."