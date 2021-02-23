Survivor'ın ağır sabıkalısı Çağrı Atakan sevgilisinin bu pozlarını görmesin! Survivor Çağrı'nın eski sevgilisi Eda Taşpınar... Survivor 2021 haftanın 5 günü TV 8 ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma ve şampiyonluk mücadelesi verdiği Survivor'da yarışmacılar tek tek izleyicilerin yakın markajında. Onlardan biri de ünlüler takımının 40 yaşındaki yarışmacısı Çağrı Atakan. Daha önce sosyetik güzel Eda Taşpınar'la yaşadığı aşk ve şiddet geçmişiyle bilinen Çağrı Atakan bu pozları görmesin...
Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan oldu. 40 yaşındaki yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor.
Çağrı Atakan'ı hepimiz sosyetik güzel Eda Taşpınar'la yaşadığı aşkla tanıdık. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi. Çağrı Atakan Survivor'a katılınca Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan aşkı sona erdi. Eda Taşpınar'sa soluğu tatilde aldı.