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    • 23.02.2021 16:39
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    • 23.02.2021 16:39
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    'ın ağır sabıkalısı sevgilisinin bu pozlarını görmesin! 'nın eski sevgilisi ...

     yoluna tüm hızıyla devam ederken yarışmacıları hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri ünlüler takımının 40 yaşındaki yarışmacısı oldu. Survivor'da yaşanan pek çok kavgada başı çeken Çağrı Atakan, gönüllüler takımından Steven, Poyraz ve Dora'yla giriştiği kavgalarla biliniyor. Son haftalarda performansını yükselten Çağrı Atakan, Survivor'a gelmeden önce sosyetik sevgilisi 'la bir ayrılık yaşamıştı. Eda Taşpınar ise ayrılığı fırsat bildi ve öyle fotoğraflar paylaştı ki ortalık karışır.

    Survivor Çağrı'nın eski sevgilisi Eda Taşpınar...

    Survivor'ın ağır sabıkalısı Çağrı Atakan sevgilisinin bu pozlarını görmesin! Survivor Çağrı'nın eski sevgilisi Eda Taşpınar... Survivor 2021 haftanın 5 günü TV 8 ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma ve şampiyonluk mücadelesi verdiği Survivor'da yarışmacılar tek tek izleyicilerin yakın markajında. Onlardan biri de ünlüler takımının 40 yaşındaki yarışmacısı Çağrı Atakan. Daha önce sosyetik güzel Eda Taşpınar'la yaşadığı aşk ve şiddet geçmişiyle bilinen Çağrı Atakan bu pozları görmesin...

    Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan oldu. 40 yaşındaki yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor.

    Çağrı Atakan'ı hepimiz sosyetik güzel Eda Taşpınar'la yaşadığı aşkla tanıdık. Ancak çiftin ilişkisi uzun sürmedi. Çağrı Atakan Survivor'a katılınca Eda Taşpınar ve Çağrı Atakan aşkı sona erdi. Eda Taşpınar'sa soluğu tatilde aldı.

        Ayrılık sonrası Taşpınar, Meksika'nın Tulum şehrindeki tatili hız kesmeden devam ediyor. Tatil fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan sosyetik isim, binlerce beğeni topluyor.

        AMAN ÇAĞRI GÖRMESİN

        İki haftadır Tulum'da olan Eda Taşpınar, yeşil-krem plaj kombiniyle verdiği pozuyla şaşırttı. Taşpınar pozuna "Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil" notunu düştü.

        ÇAĞRI'NIN SİCİLİ ÇOK KABARIK

        Sosyetik ikoncan Eda Taşpınar ile aşk yaşayan Çağrı Atakan hakkında işte tam da bu dönemde pek çok şiddet iddiası ortaya atıldı.

            Bunlardan biri eski kız arkadaşı Eda A.'ya şiddet uyguladığı yönünde.

            Çağrı Atakan'ın, eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda 27 yaşındaki tasarımcı Eda A. ile birliktelik yaşadı.

            Çift, bir müddet sonra ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu iddiaya göre Eda'nın evde olduğu bir an genç kadına telefonla "Bana bak seni mahvedeceğim, ağzına s.." şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit etti. Eda A.'yı darp ettiği öne sürülen oyuncu hakkında beş yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.

            Diğer bir iddia ise Çağrı Atakan'ın Eda Taşpınar'ın arkadaşıyla yumruklaştığı yönünde.

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