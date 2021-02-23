Çılgın Sedat'ın evi yandı! Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında? Çılgın Sedat oğlu hastalığı nedir?

Çocuklarına çok düşkün olan Sedat ve eşi Özlem Kapurtu oğulları Siraç'ı kendileri için verilmiş bir hayat imtihanı olarak görüyorlar. 10 yaşını geride bırakan Siraç'a müthiş bir itina gösteren çift 'Allah kimseyi evladıyla sınamasın' diyerek şükrettiklerini söylüyorlar.

Çılgın Sedat oğlunu 'evinin meleği' olarak görüyor ve 'Şükredin çünkü Rabbim çok seviyordur bu kullanırını' diyor. Çılgın Sedat ile Özlem Kapurtu'nun diğer oğulları Yağız ise gayet sağlıklı. Siraç'ın 14 günlükken geçirdiği beyin kanamasından dolayı yürüyemiyor ve konuşamıyor. Yüzde yüz engelli olan Siraç, Fransa'da doğmuş.