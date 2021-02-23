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    • 23.02.2021 17:14
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    • 23.02.2021 17:15
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    'ın evi yandı! , kaç yaşında? hastalığı nedir?

    Şarkıcı 'ın evinde yangın çıktı. Ünlü sanatçının Beylikdüzü'nde bulunan ve ailesiyle birlikte yaşadığı villasında yangın çıkarken, Çılgın Sedat bu durumu gözyaşlarıyla izledi ve "Hiçbir şeyim kalmamış" diyerek isyan etti. Peki ? hastalığı nedir?

    takvim.com.tr
    Çılgın Sedat'ın evi yandı! Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında? Çılgın Sedat oğlu hastalığı nedir?

    Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat oğlu hastalığı nedir? Birkaç yıl önce Survivor yarışmasına da katılan ünlü sanatçı Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde bulunan evinde yangın çıktı. Olay yerine panik halinde gelen ve yangını gözyaşlarıyla izleyen Çılgın Sedat'ın kim olduğu merak ediliyor. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "hiçbir şeyim kalmadı" dedi. 'Uğraştım didindim yaptırdım' diyen Çılgın Sedat ayakta durmakta güçlük çekti.

    ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

    Yanan evinin odalarını gezen şarkıcı "Hiçbir şeyim kalmamış" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

    Oğlunun yanmış yatağını görünce fenalık geçiren ünlü şarkıcı " Hiçbir şeyim kalmamış. Ya yangın gece olsaydı" diyerek gözyaşı döktü.

    Çılgın Sedat ve eşi gözyaşları içinde yangın söndürme çalışmalarını izledi.

    ÇILGIN SEDAT OĞLU HASTALIĞI NEDİR?

    Çılgın Sedat ya da gerçek soyadı ile Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Hanım hayatlarının imtihanından geçiyorlar. Çiftin büyük oğulları Siraç 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında engelli kalıyor. Doktorlar 'yaşamaz' derken Çılgın Sedat ve eşi Özlem hanım oğullarını sevgileriyle hayatta tuttular.

        Çocuklarına çok düşkün olan Sedat ve eşi Özlem Kapurtu oğulları Siraç'ı kendileri için verilmiş bir hayat imtihanı olarak görüyorlar. 10 yaşını geride bırakan Siraç'a müthiş bir itina gösteren çift 'Allah kimseyi evladıyla sınamasın' diyerek şükrettiklerini söylüyorlar.

        Çılgın Sedat oğlunu 'evinin meleği' olarak görüyor ve 'Şükredin çünkü Rabbim çok seviyordur bu kullanırını' diyor. Çılgın Sedat ile Özlem Kapurtu'nun diğer oğulları Yağız ise gayet sağlıklı. Siraç'ın 14 günlükken geçirdiği beyin kanamasından dolayı yürüyemiyor ve konuşamıyor. Yüzde yüz engelli olan Siraç, Fransa'da doğmuş.

        Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Kapurtu'nun en büyük hayali oğullarının yürüteçle de olsa bir adım atabilmesi. 10. yaş gününde Siraç Kapurtu ilk kez adım atmayı öğreniyor.

        ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

        Sedat Kapurtu (d. 1 Kasım 1973, İstanbul), bilinen sahne adıyla Çılgın Sedat, Türk şarkıcı.

        Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müziğe başlamıştır. Bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye çalabilmektedir.

        Profesyonel futbol yaşantısına 1 Eylül 2008'de Zeytinburnuspor'da başladı ve 1 Temmuz 2011'de son verdi. Kardeşi Vedat Kapurtu 1. Lig ekibi Yeni Malatyaspor'da oynamaktadır.

        Tekvando, karate ve kick boks sporcusu, Muay Thai hakemi.

        21 Ocak 2017 yılında yayınlanan 2017 Survivor kadrosuna alınmış, Ünlüler takımında yarışmış ve 63. günün sonunda elenmiştir.
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        Haberler Magazin Çılgın Sedat'ın evi yandı! Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında? Çılgın Sedat oğlu hastalığı nedir?