Çılgın Sedat'ın evi yandı! Çılgın Sedat kimdir, kaç yaşında? Çılgın Sedat oğlu hastalığı nedir?

Çılgın Sedat kimdir? Çılgın Sedat oğlu hastalığı nedir? Birkaç yıl önce Survivor yarışmasına da katılan ünlü sanatçı Çılgın Sedat'ın Beylikdüzü'nde bulunan evinde yangın çıktı. Olay yerine panik halinde gelen ve yangını gözyaşlarıyla izleyen Çılgın Sedat'ın kim olduğu merak ediliyor. Gözyaşlarına boğulan ünlü şarkıcı, "hiçbir şeyim kalmadı" dedi. 'Uğraştım didindim yaptırdım' diyen Çılgın Sedat ayakta durmakta güçlük çekti.
ÇILGIN SEDAT KİMDİR?
Yanan evinin odalarını gezen şarkıcı "Hiçbir şeyim kalmamış" diyerek gözyaşlarına boğuldu.
Oğlunun yanmış yatağını görünce fenalık geçiren ünlü şarkıcı " Hiçbir şeyim kalmamış. Ya yangın gece olsaydı" diyerek gözyaşı döktü.
Çılgın Sedat ve eşi gözyaşları içinde yangın söndürme çalışmalarını izledi.
ÇILGIN SEDAT OĞLU HASTALIĞI NEDİR?
Çılgın Sedat ya da gerçek soyadı ile Sedat Kapurtu ile eşi Özlem Hanım hayatlarının imtihanından geçiyorlar. Çiftin büyük oğulları Siraç 14 günlükken geçirdiği beyin kanaması sonrasında engelli kalıyor. Doktorlar 'yaşamaz' derken Çılgın Sedat ve eşi Özlem hanım oğullarını sevgileriyle hayatta tuttular.