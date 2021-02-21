Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da fena gelişme! 'Bana adres ver' Husumetlisinden şoke eden destek! EDHO 133. bölüm fragmanı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.son bölümde, Husumetlisinden destek talep eden Hızır, Fuat'ı etkisizleştirerek Ceylan - Bahar'ı rehin tutuldukları yerden kazasız belasız kurtarmayı başardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; İntikam ateşiyle yanıp tutuşan Fethi, Hızır'ı tongaya düşürüp Alpaslan'ı kurşunlayarak ölümle pençeleşmesine davetiye çıkardı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.bölüm fragmanı çıktı mı?
Hedeflerini tam on ikiden tutturabilmek üzere Yamaç'la el sıkışmayı göze alan ve ustalıkla hazırlamış olduğu planları tıkır tıkır işleyen Hızır, izini sürmeye koyulduğu Fuat'ın nerede olduğunu tespit edip en savunmasız anında fişini çekmesinin ardından Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.bölüm fragmanı bekleniyor. Eşini ölümün eşiğinden çekip çıkaran Hızır, ölümcül operasyonu gerçekleştiren ekibin başındaki Fethi'nin burnundan fitil fitil getirerek dünyasını başına yıkmak için kolları sıvarken, Fethi ise Fuat'a yapılanı Hızır'ın yanına kar bırakmamaya ant içerek canından çok sevdiği Alpaslan'a ağır darbe indirmesinin akabinde Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.bölüm fragmanı geldi mi?
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 183.BÖLÜM FRAGMANI DUYURULDU!
Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 183.bölüm fragmanı paylaşıldı.