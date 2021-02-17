Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı atv'nin izleyici ile buluşmasına sayılı günler kalan yeni dizisi "Kardeşlerim"in başrol oyuncularından Cüneyt Mete, yeni projesi ve canlandırdığı karakterin bilinmeyenlerini paylaştı.
KARDEŞLERİM DİZİSİ HANGİ GÜN?
"Dizi Atv'de izlenir" sloganıyla yıllardır efsane dizileri ekranlara getiren atv'nin yeni dizisi Kardeşlerim'in yayın tarihi belli oldu. Yapımına NGM'nin imza attığı yönetmenliğini Serkan Birinci'nin üstlendiği, senaryosunu Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı "Kardeşlerim" Cumartesi akşamları izleyiciyle buluşacak.
Yeniden atv ekranlarında olduğu için mutlu olduğunu söyleyen Cüneyt Mete: "Yapımcımız Nazlı Heptürk ile bundan önce rol aldığım dizide 3 yıl beraber çalışmıştık. Yaz başında beni aradı. 'Kardeşlerim' yolculuğumuz böyle başladı.