"AKİF GİBİ KARAKTERLER BİR OYUNCU İÇİN LUNAPARK GİBİDİR"

Akif Atakul karakterini lunaparka benzeten yeni rolü için oldukça heyecanlı: "Akif Atakul gibi karakterler, bir oyuncu için lunapark gibidir... Rengârenk, heyecan verici, ürkütücü ama illa ki eğlenceli... Pek çok açmazı ve çözülmesi ve/veya çözümlenmesi gereken problemi var. Eee daha ne olsun?"

Diziyi diğer projelerden ayıran yanlarını ise şöyle anlatıyor; "Kardeşlerim, bir tarafıyla çok naif, bir tarafıyla da çok entrikalı bir hikaye... İzleyenlerin çok duygulanacağı, çok kızacağı kimi zaman da tebessüm edeceği, çok kıymetli bir senaristin kaleminden çıkmış, bazen ufacık bir gecekondunun, holding binalarından veya lüks villalardan daha büyük olabileceğini anlatan bir masal..."