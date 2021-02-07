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    • 07.02.2021 12:41
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    • 07.02.2021 12:41
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    Zihinler karmakarışık! 'da büyük düşmanlık ayyuka çıktı! Ensesinde boza pişirdiler! EDHO 182. bölüm fragmanı 'de izle

    'da büyük düşmanlık ayyuka çıktı! Ensesinde boza pişirdiler! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da yeni bir husumetin kapıları iyice aralandı. Cihan'ın can vermesini fırsat bilen Yaman, yeğeni Özcan'ı kullanarak ve 'e büyük bir tuzak hazırladı. aşmet, 'in mekanını basarak tüm adamlarını etkisiz hale getirdi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölümde; Hasımlarının kolay kolay pes edebilecek bir yapıya sahip olmadıklarının özellikle altını çizen Ceylan, şayet onların işini bitirmemeleri durumunda ucunun sevdiklerine dokunacağı mesajını vermişti. İzleyiciler şimdi heyecanla EDHO 182. bölüm fragmanını bekliyor. Ancak fragman henüz ekranlarında izleyici karşısına çıkmadı.

    takvim.com.tr
    EDHO'da büyük düşmanlık ayyuka çıktı! Ensesinde boza pişirdiler!

    Zihinler karmakarışık! EDHO'da büyük düşmanlık ayyuka çıktı! Ensesinde boza pişirdiler! Birdenbire faka bastıracak gafil avlandı! EDHO 182. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Efsane bir bölümle izleyicilerini ağırlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Ceylan ve Bahar'ın Fuat tarafından esir alınması olay oldu. Kimsesiz Doğan kafayı hırsız Hamdi'ye iyice taktı ve Cihan'ın mekanını soyarken önünü keserek yine paralara el koydu. Behzat ve Tipi'nin evlerini basan Kaya'yı öldürmesi İdris Reis'in memleketten akrabalarını çağırmasıyla sonuçlandı. Hızır Ali ve Didem'e saldırı düzenlenmesi ise Haşmet'i çılgına döndürdü. Haşmet, İdris Reis'in mekanını basarak tüm adamlarını etkisiz hale getirdi.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Senaristliğini Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Berna Aruz'un kaleme aldığı, yapımcılığını ise Onur Tan, Baran Özçaylan ve Zübeyr Şaşmaz'ın üstlendiği toplamda altı sezondur ATV ekranlarında reyting fırtınası estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.bölümüyle 9 Şubat Salı tarihinde saat 20:00'da izleyici kitlesini ağırlayacak.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 182.BÖLÜM FRAGMANI YAYINA GİRDİ Mİ?

    Başrollerini Oktay Kaynarca (Hızır Çakırbeyli), Sanem Çelik (Ceylan Çakırbeyli), Yunus Emre Yıldırımer (Alparslan Çakırbeyli), Yalçın Hafızoğlu (Hızır Ali Çakırbeyli), Ali Sürmeli (Kimsesiz Doğan), Ozan Akbaba (İlyas Çakırbeyli) gibi televizyon ekranlarının aranan yüzlerinin paylaştığı ve Salı akşamı aksiyonun ardı arkasının kesilmediği çarpıcı sahneleriyle dizi severlerinin karşısına geçen reyting rekortmeni Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 182.bölüm fragmanı şu an için henüz ekrana gelmedi...

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

    "Bundan sonra dost most tanımam, ezer geçerim!"

    Ebru'nun ihanetiyle adeta şok yaşayan Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'nin tüm ikazlarına rağmen Cihan'ı devre dışı bırakır ve Fuat'ı ortaya çıkarmak için hedefe kendisini koyar.

    Hızır Çakırbeyli, yeğeni Alpaslan yetmiyormuş gibi şimdi de eşi Ceylan'ın hayatı için endişe etmeye başlar. Hızır Çakırbeyli yeni oyunu sevdiklerinin canını kurtarmak için kurar.

        Didem'i kaçırma girişiminde başarısız olan Kaya, bedelini canıyla öder. İdris reis oğlu Kaya'yı toprağa vermenin acısını Hızır Çakırbeyli ve Haşmet Façalı'dan çıkarmak ister.

        Yaman Korkmaz'ın çevirdiği oyuna düşen İdris Reis, eski defterleri açarak memleketten akrabalarını çağırır. Çakırbeyli ailesi tüm çabalarına rağmen yeni bir muhalif edinmiştir.

        İdris Reis'e, doğru yolu göstermeye çalışan Tufan Reis ise arada kalır. Ortalığı sakinleştirmek için yaptığı her hamlede başarısız olan Hızır Çakırbeyli de artık yeni bir mücadeleye hazırdır.

            Yaman Korkmaz, çevirdiği oyunlarına bir yenisini daha ekleyerek Ceylan Çakırbeyli'nin ortadan kaldırdığı Cihan'ın yeğeni Özcan'ı ekler.

            Özcan'ı Hızır Ali'nin üzerine salan Yaman Korkmaz bir taşla iki kuş vurma niyetindedir. Yaman'ın bu hamlesi Façalılar ve İdris Reis arasındaki rekabeti daha da hareketlendirecektir.

            Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

                Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar.

                Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar. Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.

                Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar.

                    Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.

                    EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

                    Hayriye Çakırbeyli'nin ani kaybı Çakırbeylilerin yanı sıra tüm dostlarını derinden sarsmıştır. Hızır Çakırbeyli yasını tutarken bir yandan da içlerindeki hainin peşine düşer.

                    Hızır Çakırbeyli annesinin kabrinde vasiyetini yerine getirmek için sabahlarken bir yandan da haini ortaya çıkarmak için kurduğu planı devreye sokar. Eşi Ceylan Çakırbeyli'nin de yardımıyla kendisine kurulan pusudan sağ çıkan Hızır Çakırbeyli, başka bir şokta hainin Ebru çıkmasından yaşar.

                    Ceylan Çakırbeyli'nin her zaman yanında olan Ebru, ailenin ve yeraltı dünyasının bütün sırlarını bağlı olduğu şebekeye bildirmiştir.Hayriye Çakırbeyli'nin vasiyetiyle Ebru'ya evlenme teklifi eden Behzat Façalı'ya ise sevenleri durumu anlatmak için plan yapar. Ebru'nun hainliğini öğrenen Behzat Façalı, sinirini ise evlerine baskın yapan Kaya'dan alır.
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                    Haberler Magazin Zihinler karmakarışık! EDHO'da büyük düşmanlık ayyuka çıktı! Ensesinde boza pişirdiler! EDHO 182. bölüm fragmanı ATV'de izle