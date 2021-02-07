KURTLAR VADİSİ HAKKINDA

İlk kez 15 Ocak 2003 yılında ekranlara gelen Kurtlar Vadisi; politik, mafya ve aksiyon türünde yapımcı ve yönetmen Osman Sınav tarafından hayata geçirilmişti. Show TV'de yayınlanan dizi, 4 sezon içerisinde 97 bölüm olarak ekranlara geldi. Dizideki olaylar ve karakterler gerçek hayattan uyarlandı.

Dizinin tanıtımlarında yer alan "Bu bir mafya dizisidir" sloganı dikkat çekti. Çekimler genel olarak İstanbul'un Asya Yakası'nda yer alan Üsküdar ilçesinde gerçekleştirildi. Bunun haricinde İstanbul'un birçok mahallesinde ve semtinde çekimleri yapıldı.

Kurtlar Vadisi dizisi 29 Aralık 2005 tarihinde final yaptıktan 10 ay sonra 'Kurtlar Vadisi Irak' adlı sinema filmi gösterime girdi. O dönemde Türk sinemasının en çok para harcanan filmi olan Kurtlar Vadisi Irak, en çok gişe hasılatı elde eden yapımı oldu.