Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri döndü! Bu sefer Davut oldu! Çukurova'nın efsanesi iki ay sonra geldi!

Perşembe günleri heyecanı doruklara çıkaran Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterinin vedası son haftaların en çok konuşulan olaylarından olmuştu. Uğur Güneş'in hayat verdiği Yılmaz karakterinin vedası ve yeni karakterlerin diziye katılmasıyla Çukurova'da yeni bir dönem başladı. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziye dair bazı detaylar netlik kazanmaya başladı. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ayrıca Güneş'in partneri olan Gülfem'i hangi oyuncunun oynayacağı ise merak ediliyor.