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    • Magazin
    • 07.02.2021 08:40
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    • 07.02.2021 08:40
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    Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri döndü! Bu sefer Davut oldu! Çukurova'nın efsanesi iki ay sonra geldi!

    Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri döndü! Bu sefer Davut oldu! Çukurova'nın efsanesi gelecek iki ay sonra birden ekranlara dönecek. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Yılmaz kişiliğiyle milyonların gönlüne taht kurmuştu. Yılmaz şahsiyetinin diziye veda etmesi ise izleyicileri son derece üzmüştü. Ünlü oyuncu gelecek aylarda yeni dizisiyle izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş dizide Davut karakterine hayat verecek. Kanunsuz Topraklar dizisi adından anladığımız üzere bir doğu ve töre dizisi olabilir.

    takvim.com.tr
    Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri dönüyor!

    Perşembe günleri heyecanı doruklara çıkaran Bir Zamanlar Çukurova'da Yılmaz karakterinin vedası son haftaların en çok konuşulan olaylarından olmuştu. Uğur Güneş'in hayat verdiği Yılmaz karakterinin vedası ve yeni karakterlerin diziye katılmasıyla Çukurova'da yeni bir dönem başladı. Yılmaz karakterine hayat veren Uğur Güneş ise gelecek aylarda Kanunsuz Topraklar dizisiyle izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Diziye dair bazı detaylar netlik kazanmaya başladı. Çekimleri Zonguldak'ta yapılacak olan dizide Uğur Güneş Davut karakterini canlandıracak. Ayrıca Güneş'in partneri olan Gülfem'i hangi oyuncunun oynayacağı ise merak ediliyor.

    DAVUT OLARAK DÖNÜYOR

    Kanunsuz Topraklar isimli dizide Gülfem'i kimi canlandıracağı ise merak konusu olmaya devam ediyor. Uğur Güneş dizide Davut karakterine hayat verecek.

    UĞUR GÜNEŞ KİMDİR?

    Uğur Güneş, 13 Ocak 1987 tarihinde Ankara'da doğdu. Aslen Ankaralı olan Güneş'in bir erkek ve bir kız kardeşi vardır.

    Çocukluğu Ankara'da geçen yakışıklı oyuncu lise yıllarında bir arkadaşının sayesinde Ankara Sanat Tiyatrosu ile tanıştı ve oyunculuk dünyasına adım attı. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra oyunculuk üzerinde dersler aldı.

        Ankara Üniversitesi Oyunculuk Bölümünden mezun olan Uğur Güneş ilk olarak 2011 senesinde Yeniden Başla isimli dizide deneyim sahibi oldu.

        Uğur Güneş daha sonra oyunculuk hayatını "Benim İçin Üzülme" isimli diziyle devam etti. Uğur Güneş 2 sezon boyunca bu dizi içerisinde adını çokça kez duyurdu.

        Daha sonra İstanbul'a yerleşerek 2011 yılında Yeniden Başla adlı dizide Eray karakterini canlandırarak televizyon ekranlarında yer almaya başladı. Diriliş Ertuğrul adlı dizide Tuğtekin karakterindeki performansıyla göz doldurdu.

        2014 senesinde başlayan dizi ilk sezonundan itibaren çok fazla rağbet gördü. Uğur Güneş aynı sene içerisinde Urfalıyam Ezelden ve İsimsizler dizileri çerisinde de yer aldı.

        2017 yılında yayınlanan İsimsizler adlı dizide Kaymakam Fatih karakteri ile oyunculuktaki başarısını perçinleyen Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde mert, dürüst ve sözünün eri bir adam olan Yılmaz Akkaya karakterine hayat verdi. 31 yaşındaki Uğur Güneş 1.81 metre boyunda 75 kilo ve Oğlak burcudur.

        UĞUR GÜNEŞ'İN ROL ALDIĞI DİZİLER

        Bir Zamanlar Çukurova (Yılmaz Akkaya) – 2018

        İsimsizler (Kaymakam Fatih) – 2017

        Urfalıyam Ezelden (Çetin) – 2014

        Diriliş Ertuğrul (Tuğtekin) 2014

        Benim İçin Üzülme (Şiyar) – 2012

        Yeniden Başla (Eray) – 2011


            Kanunsuz Topraklar konusu nedir?

            Kanunsuz Topraklar dizisi adından anladığımız üzere bir doğu ve töre dizisi olabilir. Kanunsuz Topraklar dizisi adından kanunun polisin girmediği kuralları oradaki mafya ya da ağa gibi insanların yazdığı anlaşılıyor.

            Kanunsuz Topraklar oyuncuları

            Senaryosunu Zülküf Yücel'in yazdığı Kanunsuz Topraklar dizisi yönetmen koltuğunda Faruk Teber oturuyor. Kanunsuz Topraklar dizisi erkek başrol oyuncusu Uğur Güneş olurken kadın başrol oyuncusu için Deniz Çakır ve Hülya Avşar kesinleşen isimler oldular.

            Kanunsuz Topraklar dizisi nerede çekiliyor?

            Kanunsuz Topraklar dizisi isminden tahmin ettiğimiz üzere doğu şehirlerimizde çekiliyor olabilir. Kanunun işlemediği mafyaların ve ağaların sözlerinin geçtiği bir yer olacak olan Kanunsuz Topraklar çekim mekanları belli olduğunda sizlerle paylaşacağız.
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            Haberler Magazin Ünlü oyuncu o diziyle ekranlara geri döndü! Bu sefer Davut oldu! Çukurova'nın efsanesi iki ay sonra geldi!