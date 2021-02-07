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    • 07.02.2021 10:53
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    • 07.02.2021 10:53
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    'da hürriyet ateşi tutuştu! İhanet zokasını yuttu! Büyük tonga...

    'da hürriyet ateşi tutuştu! İhanet zokasını yuttu! Büyük tonga... Kuruluş Osman dizisi 45. yeni bölümüyle 10 Şubat 2021 Çarşamba akşamı 'de olacak. Kuruluş Osman'ın bu hafta yayınlanacak son bölümünde neler yaşanacak? Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda , ve 'un 'den intikam almak üzere ittifak yapması herkesi şaşırtan olaylardan oldu. Osman Bey'in yeğeni Bayhoca'yı 'nın elinden kurtarabilmek için 'ni Nikola'ya teslim etme kararının ardındaki plan herkesi şoke etti! Osman Bey, Nikola'nın Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'nin teklif edilmesi teklifine karşılık istişare etmek üzere beyleri otağında topladı.

    takvim.com.tr
    Hürriyet ateşi tutuştu! Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı izle!

    Kuruluş Osman 44.son bölümde; Nikola tarafından kaleyi teslim almakla görevlendirilen Alexander ve askerleri kontrolünü ele aldıktan hemen sonra Osman Bey'in kaleye gizlediği Yavlak Arslan ve alpler ortaya çıktı. Osman Bey de Kulucahisar'a gizlice sızarken, kaleyi tek asker kaybetmeden ele geçirdiği sanan Alexander tekfur odasında köşeye sıkıştı. Osman Bey, Alexander'a "Yemin etmiştin beni öldürmek için… Sana fırsat…" diyerek seslendi. Alexander "Kalemden cesedin çıkacak… Obanı basıp, herkesi kılıçtan geçireceğim…" sözleriyle iddialı konuştu ancak Osman Bey'e boyun eğdi. Bölüm sonrası ATV ekranlarında Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nikola'nın Dündar Bey'i, Kayı'nın başına geçmesi kışkırtıyor. Ayrıca Osman Bey'den alacağı intikamları olduğunu iddia eden Göktuğ ve Targun, Flatyos ile ittifak yapıyor.

    Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı izle!

    KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    "Şehit kanıyla sulanmış bir karış toprak verilmez"

    Osman Bey'in yeğeni Bayhoca'yı Nikola'nın elinden kurtarabilmek için Kulucahisar Kalesi'ni Nikola'ya teslim etme kararının ardındaki plan herkesi şoke etti!

    Nikola tarafından kaleyi teslim almakla görevlendirilen Alexander ve askerleri kontrolünü ele aldıktan hemen sonra Osman Bey'in kaleye gizlediği Yavlak Arslan ve alpler ortaya çıktı. Osman Bey de Kulucahisar'a gizlice sızarken, kaleyi tek asker kaybetmeden ele geçirdiği sanan Alexander tekfur odasında köşeye sıkıştı.

    Osman Bey, Alexander'a "Yemin etmiştin beni öldürmek için… Sana fırsat…" diyerek seslendi. Alexander "Kalemden cesedin çıkacak… Obanı basıp, herkesi kılıçtan geçireceğim…" sözleriyle iddialı konuştu ancak Osman Bey'e boyun eğdi.

    Osman Bey'in Alexander'a son sözleri "Türkten eyerini iste verir… Atını iste… Yine verir… Dara düştün ekmeğini, tuzağa düştün canını verir… Lakin… Şehit kanıyla sulanan bir karış toprağı cihanı yıkar yine vermez Alexander… Çakallar pusu kurunca kurdun kanı dökülür, kurtlar pusu kurunca bütün çakallar ölür. Yeğenim bendedir, kale de benimdir" oldu.

        OSMAN BEY VE BAMSI BEY KARŞI KARŞIYA

        Osman Bey, Nikola'nın Bayhoca'ya karşılık Kulucahisar Kalesi'nin teklif edilmesi teklifine karşılık istişare etmek üzere beyleri otağında topladı.

        Görüşü sorulan Bamsı, Gündüz, Dündar beyler vatan toprağının verilemeyeceğini söyleyerek teklifin reddedilmesi gerektiği yönünde görüş bildirirken; Osman Bey'in "Kulucahisar'ı boşaltacağız! Kaleler fethedilir, düşmanlar yenilir, kaybedilen geri alınır. Bir Bay Hoca kolay yetişmez, bir Kayı Beyi düşmanın insafına terk edilemez. Ben yeğenimi geri alacağım ve kaleyi vereceğim. Kararım budur!" sözleri herkesi şaşırttı.

        Bamsı Bey, "Osman Bey kulaklarım yanlış mı işitti? Yoksa sen "Kulucahisar'ı verelim" mi dersin? Benim tanıdığım, bildiğim Osman Bey bunu demez! Böyle bir emir veremez" diyerek itiraz ederken; Osman Bey kararından dönmeyeceğini bildirdi.

        Osman Bey, Dündar Bey'i teklifi kabul ettiğini bildirmek üzere İnegöl'e yollarken; Bamsı Bey itirazını şu sözlerle sürdürdü: "Alınan kaleyi teslim etmek töreye aykırıdır. Bey dahi törenin dışına çıkamaz. Seni şiddetle uyarırım Osman Bey! Esir olan yeğenin olmasa böyle bir karar vermezdin! Yeğenin için töreyi çiğneyemezsin!" Osman Bey'in "Doğru dersin Bamsı Bey! Yeğen benim yeğenimdir, sağ salim yanıma dönmesini isterim" sözlerine Bamsı Bey "Osman Bey! Osman Bey! Ben bu yaşa Oğuz töresinin hiçe sayıldığını görmek için gelmedim. Madem çiğneyeceğim dersin önce benim cesedimi çiğneyesin" diyerek sert çıktı.

            Gündüz Bey'in araya girmesi ile ortalık yatışırken, Osman Bey "İstişare ettik; diyeceğinizi dediniz. Gayrı Kayı Beyi kararını söyledi. Bay Hoca alınacak; kale verilecek. Hepiniz uyasınız!" diyerek son sözü söyledi.

            NİKOLA TUZAK KURDU, SAVCI BEY AĞIR YARALANDI

            Bayhoca'nın İznik'e gönderileceği istihbaratı alan Osman Bey, Savcı Bey'in de ısrarı ile kafileyi pusuya düşürmeyi planladı.

            Kafilenin güzergahına pusu atan ve yolunu kesen Kayı alpleri, büyük bir tuzakla karşılaştı. Oğlu Bayhoca'yı görmek ümidiyle nakledilen mahkumun başındaki çuvalı çıkaran Savcı Bey, Flatyos'la yüz yüze geldi. Şaşkınlığından yararlanarak Savcı Bey'i hançerleyen Flatyos, adamlarına emir verdi ve sivil görünümlü yolcuların Bizans askerleri olduğu ortaya çıktı.

            Nikola'nın şeytani tuzağının içine düştüğünü fark eden Osman Bey, zekice planıyla pusudan kurtulmayı başarırken, ağır yaralanan Savcı Bey Kayı Obası'na götürüldü.

            Osman Bey'i eline geçiremediği için büyük hayal kırıklığı yaşayan Flatyos ise hıncını askerlerinden çıkardı.

                KURULUŞ OSMAN'IN KONUSU NE?

                Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider. Maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir. Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar. Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar. Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

                KURULUŞ OSMAN NEREDE ÇEKİLİYOR?

                Dönemin obaları, otağları, şehirleri ve mekanlarını hissettiren Kuruluş Osman'ın çekimleri Beykoz'a bağlı Riva'da gerçekleştiriliyor. Dizide kullanılan atlar için de arazinin bir bölümü ayrılmış. Burada eğitmenler eşliğinde atlar doğal ortamlarına uygun olarak yetiştiriliyor.
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                Haberler Magazin Kuruluş Osman'da hürriyet ateşi tutuştu! İhanet zokasını yuttu! Büyük tonga... Kuruluş Osman 45. bölüm fragmanı izle!