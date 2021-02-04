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    • 04.02.2021 19:33
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    • 04.02.2021 19:33
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    yoğun bakıma kaldırıldı

    yoğun bakıma kaldırıldı. Son durumuyla hayranlarını üzen Coşkuner, kanseri sebebiyle bir süredir görüyordu. İşte detaylar...

    DHA
    Hüner Coşkuner'den kötü haber

    Yakalandığı kemik iliği kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gören sanatçı Hüner Coşkuner'den hayranlarını üzecek haber geldi. Tedavi gördüğü hastaneden yapılan açıklamada sanatçının yoğun bakıma kaldırıldığı paylaşıldı.

    Yapılan açıklamada, "Sanatçı Hüner Coşkuner ilk defa Nisan 2020 tarihinde kan hastalıkları bölümü tarafından değerlendirilmiştir. Yapılan incelemeler sonrası kemik iliği kanseri tanısı konmuştur. Tedavilere cevap vermeyen Coşkuner, gelişen nefes darlığı sonrası yoğun bakıma alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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